　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

▲▼天兔颱風路徑預測 。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

▲天兔颱風路徑預測 。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今在「天氣職人-吳聖宇」指出，天兔颱風在周五接近台灣，估明晨5時30分發布海上颱風警報，傍晚5時30分發布陸上警報，陸上警報範圍預期涵蓋台東、恆春半島(屏東)、綠島蘭嶼，颱風假大概周五在台東、恆春半島、綠島蘭嶼比較有機會。

吳聖宇表示，天兔颱風正快速往台灣靠近中，過去一段時間走得相當快，強度逐漸增強，從一些衛星掃描分析資料，其颱風眼牆逐漸建立，但風場很小，可能要到半徑100公里以內的範圍才會有明顯的風雨，且似乎沒有擴大的跡象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他說，預期到明天下午颱風中心接觸呂宋島東北角陸地之前，略為加強的機會，但不會變成強颱，大概中颱等級。明天下午掠過呂宋島東北角後進入巴士海峽，受地形干擾及大氣條件轉差，逐漸減弱，周五接近台灣時可能已經掉到中颱下限或輕颱等級。

吳聖宇說，天兔靠近的很快，預估明晨5時30分就要發布海上颱風警報，緊接在周四傍晚5時30分發布陸上警報，陸警範圍預期大致會涵蓋台東、恆春半島(屏東)、綠島蘭嶼等地，南花蓮以及高雄在邊緣可能不會列入，其他地方則不會被暴風圈掃到，發布陸上颱風警報範圍機會低。

明天下半天颱風逐漸進入巴士海峽，他指出，外圍環流雲系為花東、恆春半島、南部山區等地帶來降雨，晚間宜蘭、大台北東側以及高屏的平地逐漸有短暫陣雨。恆春半島南端、綠島、蘭嶼，及基隆北海岸、東北角沿海有較強陣風。

▲▼天兔颱風暴風圈到達時間預估。（圖／氣象署提供）

▲天兔颱風暴風圈到達時間預估。（圖／氣象署提供）

吳聖宇說，周五颱風快速靠近恆春半島、台東近海，暴風圈預計下午開始接觸恆春半島，傍晚到午夜這段期間將會是颱風中心最靠近台東沿岸的時間點，午夜過後颱風中心逐漸往東部海域移動，開始遠離沿岸區域。

「周五下午過後到午夜之前的風雨最大。」吳聖宇指出，在宜蘭以南、花蓮、台東、恆春半島、高屏山區風雨漸趨明顯，台東、恆春半島及綠島蘭嶼嚴防強風豪雨，其次就是在花蓮地區、宜蘭以及高屏山區也會有些風跟雨較大的情況。

吳聖宇表示，目前預報來看，天兔颱風影響範圍小，時間也不長，影響期間也沒有明顯的東北季風，因此沒有共伴效應的機會。至於颱風假，大概只有周五在台東、恆春半島、綠島蘭嶼比較有機會，其他地方的風雨基本上未達標，也不在陸警範圍。

他表示，周六凌晨過後到清晨颱風中心繼續往東部海面移動，強度持續減弱，暴風圈縮小，周六上午解除陸上警報、下午再解除海上警報。週六清晨前在東半部仍可能有陣雨，清晨到上午隨著颱風進一步遠離，雨勢就會明顯趨緩下來。

吳聖宇提到，周日會有下一波東北季風增強南下，迎風面地區降雨增多，溫度逐漸下降轉涼。此外，萬宜颱風靠近菲律賓以東的時候，遇東北季風南下，因此後續往西偏折，趨向呂宋島然後進入南海後逐漸減弱消失的機會高，應該對台灣天氣也沒有明顯影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台灣之光！紀華文連3屆執法12強賽
天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天
分析柯文哲剃光頭意涵　郭正亮曝「柯媽昨天當場哭出來」
郭台銘一桿進洞　友人爆：球齡15年「鴻海任內開始接觸」
郭董一桿進洞「50萬給你」　桿弟捧一大疊鈔！下秒熱情喊1句話
快訊／跟蹤偷拍李多慧　媒體狗仔請律師到案說明
天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天

日本旅客破100萬人次　觀光署搶搭「大谷翔平特展」：加強行銷

中台灣「觀光區市集日」周五登場　購物金、抽獎活動一次看

來玩超準心理測驗！一張圖看出你的人氣光環有多強

郭董一桿進洞「50萬給你」　桿弟捧一大疊鈔！下秒熱情喊1句話

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

【瑪法達星座運勢】雙魚座　11.13～11.19

【瑪法達星座運勢】水瓶座　11.13～11.19

【瑪法達星座運勢】魔羯座　11.13～11.19

【瑪法達星座運勢】射手座　11.13～11.19

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

世新單人套房一學期九萬 她開箱全台最貴宿舍:划算

天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天

日本旅客破100萬人次　觀光署搶搭「大谷翔平特展」：加強行銷

中台灣「觀光區市集日」周五登場　購物金、抽獎活動一次看

來玩超準心理測驗！一張圖看出你的人氣光環有多強

郭董一桿進洞「50萬給你」　桿弟捧一大疊鈔！下秒熱情喊1句話

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

【瑪法達星座運勢】雙魚座　11.13～11.19

【瑪法達星座運勢】水瓶座　11.13～11.19

【瑪法達星座運勢】魔羯座　11.13～11.19

【瑪法達星座運勢】射手座　11.13～11.19

貝克漢帝舵軍錶上手耍帥　實用設計滿足空中飛人需求

台東演唱會經濟遊客爆滿　11月來台東超值好玩

川普昔放話驅逐出境！哈利梅根剉咧等　砸1.6億買豪宅「準備逃了」

哈彼科技獲千萬天使投資　搶攻數位化知識變現市場

長榮海運前3季獲利年增240％　每股賺50.68元

New Balance爆紅327他做的！　中傑-KY預計12月中旬掛牌上市

葛斯齊曝陳時中案「找徵信社拍的」　揭幕後手法：誰花錢的自行想像

台灣之光！紀華文連3屆執法12強　今支援日澳之戰

BMW「關鍵電動房車」首度測試被捕　全新平台、2026年上市

天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

生活熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

天兔颱風周五「暴風圈橫掃3縣市」　粉專：西部嚴防強風

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

面試問如何3秒把冰變成水？他出奇招錄取

LINE「17款免費貼圖」限時下載！超Q麥當勞、柴犬皮皮

天兔「深夜偷偷卷眼」轉向時間延後　暴風圈恐涵蓋地區曝

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

YT唯一清流逝世5年「FB突發24字」　粉絲含淚

演藝圈邪教風波「台北朝熹宮」起底！　主事師姐曾是藝人

全台「最不舒服城市」　一票狂點名它：又濕又擠

天兔颱風估早發布陸上警報　3地猛灌雨彈「下到發紅時間曝」

更多熱門

相關新聞

12強開幕戰扛四番　林安可想跳舞

12強開幕戰扛四番　林安可想跳舞

世界12強賽13日開打，林安可扛先發第四棒，他坦言，對於首次在台灣參加一級賽事感到興奮，「專注與投手對決，盡我全力表現，毫不保留。」被問及是否期待在國際賽開轟跳舞慶祝，他表示，「當然希望有這個機會。」

操場驚見妹妹頭怪鳥！牠餓到搖晃

操場驚見妹妹頭怪鳥！牠餓到搖晃

老牌速食店紅遍國際「台灣卻倒光剩1間」　內行曝主因

老牌速食店紅遍國際「台灣卻倒光剩1間」　內行曝主因

台學者稱陸貨輪擱淺嚴防對岸登陸　國台辦：抹黑造謠

台學者稱陸貨輪擱淺嚴防對岸登陸　國台辦：抹黑造謠

天兔颱風估早發布陸上警報　3地猛灌雨彈「下到發紅時間曝」

天兔颱風估早發布陸上警報　3地猛灌雨彈「下到發紅時間曝」

關鍵字：

颱風天兔台灣天氣風雨

讀者迴響

熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

女婿陳鑒有小三余天證實在女兒走之前就知道了

畢書盡翻臉李亞明一家！　李玉璽挺爸退追「不再是朋友」

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！2萬人朝聖嗨爆

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

麥當勞厚鬆餅堡開賣3小時就完售！業者：補貨中

即／嘉市警染毒吸到臉爛掉！

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

天兔颱風周五「暴風圈橫掃3縣市」　粉專：西部嚴防強風

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

李玟墓園驚傳「雜草叢生」彩虹階梯不見了　真實畫面曝

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面