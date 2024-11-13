天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

▲天兔颱風路徑預測 。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今在「天氣職人-吳聖宇」指出，天兔颱風在周五接近台灣，估明晨5時30分發布海上颱風警報，傍晚5時30分發布陸上警報，陸上警報範圍預期涵蓋台東、恆春半島(屏東)、綠島蘭嶼，颱風假大概周五在台東、恆春半島、綠島蘭嶼比較有機會。

吳聖宇表示，天兔颱風正快速往台灣靠近中，過去一段時間走得相當快，強度逐漸增強，從一些衛星掃描分析資料，其颱風眼牆逐漸建立，但風場很小，可能要到半徑100公里以內的範圍才會有明顯的風雨，且似乎沒有擴大的跡象。

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他說，預期到明天下午颱風中心接觸呂宋島東北角陸地之前，略為加強的機會，但不會變成強颱，大概中颱等級。明天下午掠過呂宋島東北角後進入巴士海峽，受地形干擾及大氣條件轉差，逐漸減弱，周五接近台灣時可能已經掉到中颱下限或輕颱等級。

吳聖宇說，天兔靠近的很快，預估明晨5時30分就要發布海上颱風警報，緊接在周四傍晚5時30分發布陸上警報，陸警範圍預期大致會涵蓋台東、恆春半島(屏東)、綠島蘭嶼等地，南花蓮以及高雄在邊緣可能不會列入，其他地方則不會被暴風圈掃到，發布陸上颱風警報範圍機會低。

明天下半天颱風逐漸進入巴士海峽，他指出，外圍環流雲系為花東、恆春半島、南部山區等地帶來降雨，晚間宜蘭、大台北東側以及高屏的平地逐漸有短暫陣雨。恆春半島南端、綠島、蘭嶼，及基隆北海岸、東北角沿海有較強陣風。

▲天兔颱風暴風圈到達時間預估。（圖／氣象署提供）

吳聖宇說，周五颱風快速靠近恆春半島、台東近海，暴風圈預計下午開始接觸恆春半島，傍晚到午夜這段期間將會是颱風中心最靠近台東沿岸的時間點，午夜過後颱風中心逐漸往東部海域移動，開始遠離沿岸區域。

「周五下午過後到午夜之前的風雨最大。」吳聖宇指出，在宜蘭以南、花蓮、台東、恆春半島、高屏山區風雨漸趨明顯，台東、恆春半島及綠島蘭嶼嚴防強風豪雨，其次就是在花蓮地區、宜蘭以及高屏山區也會有些風跟雨較大的情況。

吳聖宇表示，目前預報來看，天兔颱風影響範圍小，時間也不長，影響期間也沒有明顯的東北季風，因此沒有共伴效應的機會。至於颱風假，大概只有周五在台東、恆春半島、綠島蘭嶼比較有機會，其他地方的風雨基本上未達標，也不在陸警範圍。

他表示，周六凌晨過後到清晨颱風中心繼續往東部海面移動，強度持續減弱，暴風圈縮小，周六上午解除陸上警報、下午再解除海上警報。週六清晨前在東半部仍可能有陣雨，清晨到上午隨著颱風進一步遠離，雨勢就會明顯趨緩下來。

吳聖宇提到，周日會有下一波東北季風增強南下，迎風面地區降雨增多，溫度逐漸下降轉涼。此外，萬宜颱風靠近菲律賓以東的時候，遇東北季風南下，因此後續往西偏折，趨向呂宋島然後進入南海後逐漸減弱消失的機會高，應該對台灣天氣也沒有明顯影響。