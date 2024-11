天兔放第4次颱風假？大票人崩潰「這六日無敵重要」：別再放了

▲天兔周五周六可能影響台灣,風雨最為顯著。(示意圖/記者李毓康攝)



網搜小組/劉維榛報導

天兔颱風形成後,創下11月有紀錄以來首次4颱共舞,氣象署預測,天兔暴風圈將涵蓋南高雄-台東地區,時間點預計落在周五、周六。對此,有網友哀喊,並不想放颱風假,「可以不要嗎,禮拜日我要看Lisa啦」、「不,已經沒特休扣了」、「這輩子第一次不想放颱風假」。

天兔颱風12日凌晨2點多形成後,11月出現有紀錄以來首次4颱共舞,分別是銀杏(YINXING)、桔梗(TORAJI)、萬宜(MAN-YI)及天兔(USAGI)。「觀氣象看天氣」指出,根據氣象署最新預測,天兔轉向時間稍微延後了一些,因此路徑稍微西修,往台灣方向靠近,暴風圈將涵蓋南高雄-台東地區,時間點預計落在周五、周六,暴風圈籠罩區域務必留意。

氣象署預報員葉致均提到,輕度颱風天兔今有機會增強為中度颱風,周五受到颱風外圍環流影響,颱風影響到周日清晨,除中部平地外,其他地區都會下雨,花蓮、台東、恆春半島有局部大雨機率;而周六基隆北海岸、宜蘭、大台北山區也有局部大雨機率。

至於是否有機會再放今年第4次颱風假,一票網友在Threads祈禱別放了,「可以不要嗎,禮拜日我要看Lisa啦」、「這輩子第一次不想放颱風假」、「放過我的假日放了,要窮死嗎」、「拜託別來!我17號要去看藤井風,隔天飛日本」、「可以不要嗎,禮拜六我有很重要的約會」、「不准再給我放颱風假,已經沒時間補課了,我的肝不是鐵做的」、「第一次那麼討厭颱風」、「我周五運動會餒,別延後阿,這樣還要再預演好幾次欸」。

由於天王劉德華10月31日演唱會因康芮來襲而停辦,尤其當天才宣布取消,讓不少頂著狂風暴雨到場的粉絲錯愕不已,所幸事後再次公告隔兩天加演一場,才平息眾人怒火。

如今天兔可能影響台灣,恰巧BLACKPINK LISA將於周日(17日)在高雄巨蛋舉辦「LISA Fan Meetup in Asia 2024」亞洲巡迴見面會;日本新生代的創作歌手藤井風(Fujii Kaze)也將在16日於台北小巨蛋舉辦《Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR in Taipei》演唱會,粉絲們都希望颱風別來攪局。

▼最新天兔颱風路徑潛勢預報圖。(圖/氣象署)