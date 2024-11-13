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天兔放第4次颱風假？大票人崩潰「這六日無敵重要」：別再放了

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲天兔周五周六可能影響台灣，風雨最為顯著。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

天兔颱風形成後，創下11月有紀錄以來首次4颱共舞，氣象署預測，天兔暴風圈將涵蓋南高雄-台東地區，時間點預計落在周五、周六。對此，有網友哀喊，並不想放颱風假，「可以不要嗎，禮拜日我要看Lisa啦」、「不，已經沒特休扣了」、「這輩子第一次不想放颱風假」。

天兔颱風12日凌晨2點多形成後，11月出現有紀錄以來首次4颱共舞，分別是銀杏（YINXING）、桔梗（TORAJI）、萬宜（MAN-YI）及天兔（USAGI）。「觀氣象看天氣」指出，根據氣象署最新預測，天兔轉向時間稍微延後了一些，因此路徑稍微西修，往台灣方向靠近，暴風圈將涵蓋南高雄-台東地區，時間點預計落在周五、周六，暴風圈籠罩區域務必留意。

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氣象署預報員葉致均提到，輕度颱風天兔今有機會增強為中度颱風，周五受到颱風外圍環流影響，颱風影響到周日清晨，除中部平地外，其他地區都會下雨，花蓮、台東、恆春半島有局部大雨機率；而周六基隆北海岸、宜蘭、大台北山區也有局部大雨機率。

至於是否有機會再放今年第4次颱風假，一票網友在Threads祈禱別放了，「可以不要嗎，禮拜日我要看Lisa啦」、「這輩子第一次不想放颱風假」、「放過我的假日放了，要窮死嗎」、「拜託別來！我17號要去看藤井風，隔天飛日本」、「可以不要嗎，禮拜六我有很重要的約會」、「不准再給我放颱風假，已經沒時間補課了，我的肝不是鐵做的」、「第一次那麼討厭颱風」、「我周五運動會餒，別延後阿，這樣還要再預演好幾次欸」。

由於天王劉德華10月31日演唱會因康芮來襲而停辦，尤其當天才宣布取消，讓不少頂著狂風暴雨到場的粉絲錯愕不已，所幸事後再次公告隔兩天加演一場，才平息眾人怒火。

如今天兔可能影響台灣，恰巧BLACKPINK LISA將於周日（17日）在高雄巨蛋舉辦「LISA Fan Meetup in Asia 2024」亞洲巡迴見面會；日本新生代的創作歌手藤井風（Fujii Kaze）也將在16日於台北小巨蛋舉辦《Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR in Taipei》演唱會，粉絲們都希望颱風別來攪局。

▼最新天兔颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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