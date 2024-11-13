天兔颱風估明發布陸上警報　3地猛灌雨彈「下到發紅時間曝」

記者蔡亞樺／台北報導

天兔颱風今上午增強為中度颱風，中央氣象署預估，周五到周日清晨最接近台灣，最快今天深夜到明天清晨發布海上警報，陸上警報有機會明天下半天發布，周五花蓮、台東及恆春半島可能有大雨發生的機率，而周日較強的東北季風南下，北台灣降溫較明顯，感受偏涼。

▲天兔颱風預估周五到周日清晨最接近台灣，花蓮、台東及恆春半島可能有大雨發生的機率。（圖／記者李毓康攝）

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氣象署技正林秉煜指出，目前天兔颱風距離鵝鑾鼻1千多公里的海面上，以時速超過20公里向西北西方向前進，周五到移動到呂宋島北方與巴士海峽附近，從現在資料來看，可能到巴士海峽從台灣東南方海面逐漸通過，或通過巴士海峽之後，持續向西進入南海，周五後的路徑仍有不確定性。

▲天兔颱風路徑預測 。（圖／氣象署提供）

林秉煜說，周五到周日清晨最接近台灣，因此花東、恆春半島可能有大雨發生機會，周六到周日清晨也要留意基隆北海岸、大台北山區，局部有大雨發生的情形。隨著天兔在周四逐漸接近，沿海浪增大，恆春半島、蘭嶼綠島及台東有3至6公尺的浪高，風也會增強，花東、恆春半島、蘭嶼綠島出現9至12級強陣風。

他表示，天兔颱風在周五晚上8時到台灣南方海面，最快今天深夜到明天清晨發布海上警報，最快明天下半天發布陸上警報，朝西北移動過程中強度稍微增強，暴風半徑也會擴大，不過到巴士海峽附近，海溫相對比較冷，限制發展，接近台灣時候維持中颱或輕颱上限。

▲天兔颱風預計周五到周六相對接近台灣，目前預報路徑分歧仍相當大。（圖／氣象署提供）

林秉煜提到，目前西北太平洋有3個颱風，除了天兔颱風之外，桔梗颱風未來減弱為熱帶性低氣壓，距離台灣較遠的萬宜颱風，未來持續向西移動，移動到呂宋島後，密切觀察其發展強度及後續移動情形是否影響台灣的天氣。

如果颱風的路徑變化不會太大，林秉煜說，天兔颱風周日白天逐漸遠離，東北季風再度南下，下一波東北季風會比本周一影響台灣的東北季風來得強一些，溫度稍微下降比較明顯，北台灣預估溫度感受偏涼，其他各地早晚也會偏涼的情形。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，林秉煜指出，桔梗颱風逐漸遠離，今天水氣減少，偏東風影響之下，北宜蘭和北海岸雨勢比較多，其他地區有局部零星降雨。明日天兔颱風外圍雲系可能影響恆春半島、台東，明天下半天之後恆春半島、花東的雨會再增加。

他表示，周五天兔颱風移動到呂宋島北方海面、巴士海峽附近，其環流會對花東及恆春半島帶來比較明顯的雨勢，若路徑稍微偏西，對屏東影響也會比較大。整體預估，周五花東、恆春半島可能有局部大雨，宜蘭、大台北、台南、高雄相對天氣比較不穩定。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

林秉煜說，周日清晨預估天兔颱風移動到花蓮東側，台東、恆春半島降雨趨緩，宜花和北部地區降雨則逐漸增加，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部大雨，花蓮也有局部較大雨勢，要視未來颱風接近程度，雨型才會比較明朗。

溫度部份，林秉煜說，今天東北季風減弱，溫度會回升，高溫來到28至30度。周四、周五各地偏溫暖到舒適，周日之後颱風遠離、東北季風開始影響，北部及東部的溫度都會略降，感受偏涼。