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日本北海道富良野物產首發登台　黃偉哲：歡迎來採購好物

▲日本富良野市來到新光三越台南西門店參加日本展，首度展示頗富盛名的富良野葡萄酒、起司、哈密瓜牛奶糖、奶油馬鈴薯及薰衣草等系列物產，市長黃偉哲特地現身站台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲日本富良野市來到新光三越台南西門店參加日本展，首度展示頗富盛名的富良野葡萄酒、起司、哈密瓜牛奶糖、奶油馬鈴薯及薰衣草等系列物產，市長黃偉哲特地現身站台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市於2024年8月與日本北海道富良野市締盟，近期富良野市來到新光三越台南西門店參加日本展，並首度在台展示頗富盛名的富良野葡萄酒、起司、哈密瓜牛奶糖、奶油馬鈴薯及薰衣草等系列物產。.

▲日本富良野市來到新光三越台南西門店參加日本展，首度展示頗富盛名的富良野葡萄酒、起司、哈密瓜牛奶糖、奶油馬鈴薯及薰衣草等系列物產，市長黃偉哲特地現身站台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

13日於新光三越舉辦的宣傳記者會上，台南市長黃偉哲也特地現身站台，親自向市民推薦富良野市的好山好水好物產，期待雙方在觀光文化、體育及物產上有進一步的交流，他歡迎民眾抽空來日本展走逛「喜歡就買起來！」，自然屋物產株式會社暨台灣自然屋董事長陳俊雄、新光三越百貨公司店長黃裕翔等貴賓皆出席，共同為富良野物產在台南的上架揭開序幕。

▲日本富良野市來到新光三越台南西門店參加日本展，首度展示頗富盛名的富良野葡萄酒、起司、哈密瓜牛奶糖、奶油馬鈴薯及薰衣草等系列物產，市長黃偉哲特地現身站台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，北海道是台灣民眾最喜愛的旅遊目的地之一，冬季可欣賞迷人的雪景，夏季則可以漫遊於薰衣草田中，富良野是北海道的第二大城市，他感謝富良野市長北猛俊此次親自來台交流，並帶來當地的美酒與豐富特產，不僅讓台南市民有機會了解富良野，也讓他們不必搭機，便能先行品嚐。同時也讚賞富良野市農產豐富，邀請民眾趁此機會立即行動，不過黃偉哲也不忘提醒民眾「酒後不開車，飲酒不過量」。

▲日本富良野市來到新光三越台南西門店參加日本展，首度展示頗富盛名的富良野葡萄酒、起司、哈密瓜牛奶糖、奶油馬鈴薯及薰衣草等系列物產，市長黃偉哲特地現身站台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

富良野市長北猛俊表示，能夠向台灣朋友介紹富良野的葡萄酒，他感到非常高興，他並提到，富良野的葡萄酒將陸續在新光三越全台各店日本展販售，也會透過台日兩地通路商自然屋物產株式会社及台灣自然屋所屬各通路在台販售，歡迎民眾送禮時選購。

▲日本富良野市來到新光三越台南西門店參加日本展，首度展示頗富盛名的富良野葡萄酒、起司、哈密瓜牛奶糖、奶油馬鈴薯及薰衣草等系列物產，市長黃偉哲特地現身站台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府表示，北海道富良野市以種植薰衣草聞名，市長黃偉哲於今年3月份曾前往北海道推薦台南物產，8月份則與富良野市締盟，加深了兩座城市之間的情誼也為促進雙方物產交流、提高農產經濟效益打下基礎。此次富良野市長北猛俊到台南參展，不僅展示了富良野酒莊、勇奪世界酒類評鑑金賞及全球絕版的50周年紀念酒，更帶來富良野限定的起司、哈密瓜牛奶糖、奶油馬鈴薯及在法國勇奪世界冠軍的薰衣草系列物產，歡迎市民前往參觀。

▲日本富良野市來到新光三越台南西門店參加日本展，首度展示頗富盛名的富良野葡萄酒、起司、哈密瓜牛奶糖、奶油馬鈴薯及薰衣草等系列物產，市長黃偉哲特地現身站台。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲日本富良野市來到新光三越台南西門店參加日本展，首度展示頗富盛名的富良野葡萄酒、起司、哈密瓜牛奶糖、奶油馬鈴薯及薰衣草等系列物產，市長黃偉哲特地現身站台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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日本北海道富良物產黃偉哲

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