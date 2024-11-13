　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本高齡化危機！　東京、大阪2025年「獨居老人戶」破20％

▲▼老人,獨居,孤老,奶奶,老婦,阿嬤,老年人,高齡,老太太,銀髮,年長者,長輩。（圖／CFP）

▲到了2050年日本總共47都道府縣中，有32道府縣的獨居老人戶比例逾20%。（圖／CFP）

文／中央社

日本國立社會保障暨人口問題研究所（簡稱社人研）12日表示，獨居老人（65歲以上）戶比例持續增加，推估到了2050年日本總共47都道府縣中，將有32道府縣的獨居老人戶比例逾20%。

日本朝日新聞報導，社人研以今年4月公布的全國家庭戶數推算依都道府縣做分析。推算每5年實施1次，這次是以2020年的人口普查推估2050年的情況。

推估結果，在2045年至2050年之間，所有47都道府縣的家庭戶數將減少，到了2050年為5260萬7000戶，比2020年時的戶數減少5.6%。家庭戶數當中，最多的是獨居戶，占44.3%；其次是夫婦與子女同居戶占21.5%，僅夫婦兩人同居戶占18.9%。

估計獨居老人戶（65歲以上者）到了2050年有1083萬9000戶（比2020年增46.9%）。2020年的獨居老人戶在全國比例占13.2%，獨居老人戶比例逾20%的都道府縣是零，但這次推估，到了2050年，獨居老人戶的比例逾20%的增至32道府縣，也就是這些道府縣每5戶就有1戶以上是獨居老人戶。

▲▼老人,長者,獨居,寂寞,示意圖。（圖／視覺中國）

▲到了2025年獨居老人戶數最多的是東京都，達148萬3000戶。（圖／視覺中國）

其中，獨居老人戶比例最高的是高知縣（27.0%），其次是德島縣（25.3%）、愛媛縣（24.9%），這3縣都位於日本的四國。

大都市圈的獨居老人戶的比例也持續增加。東京都鄰縣神奈川縣（20.3%）、大阪府（22.7%）、兵庫縣（23.5%）等，比例皆逾20%。

獨居老人戶數最多的是東京都，有148萬3000戶，比例占18.7%。總家庭戶數多的都市圈獨居老人戶明顯增多，尤其是在首都圈。

獨居老人戶急增，上一次於2019年的推估顯示，到了2040年獨居老人戶是896萬3000戶，但這次推估顯示，到了2040年獨居老人戶是1041萬3000戶，原因是相較於5年前的未婚率增高。

年紀愈長愈需要醫療、照護服務。高齡加上獨居時，很難獲得家人的協助，日常生活需要外界支援，但因社會少子高齡化，醫療照護人手不足的情況趨於嚴重，難以展望是否有充分的醫療照護體制。

日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）估計，相較於2020年度，到了2040年度，所需的照護員約缺57萬人。

社人研的主管表示，受到少子化、未婚化的影響，子女、配偶、兄弟姐妹等同住家人少的高齡戶增多，不僅是照護、醫療而已，為了不使社區出現孤獨、孤立問題，完善相互扶持的機制是一大課題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／家屬才通報失蹤　男浮屍漂台南運河尋獲
澎恰恰爆背骨「金主怒提告」　進軍大陸怨：台灣把我當瘟神
快訊／川普宣布「馬斯克、企業家拉馬斯瓦米」領導政府效率部
天兔明海陸報警機率高　恐陸警地區曝
快訊／桃園觀音某工廠「酸氣」外洩！恐怖橘紅濃煙狂竄
快訊／川普提名《福斯新聞》主持人出任國防部長
單車男過馬路被撞　駕駛下車救人...目擊他又被2車輾過慘死
有高潮！　夫妻「自然受孕2年沒結果」原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／川普宣布「馬斯克、企業家拉馬斯瓦米」領導政府效率部

北約秘書長會見馬克宏　籲歐美共同抗俄國中國與北韓

快訊／川普提名《福斯新聞》主持人出任國防部長

想逃離川普？美郵輪公司推「4年環遊世界」航程　雙人價格破千萬

川普大金主兼家庭親密友人　馬斯克贊成「廢除聯準會」

美「準國安顧問」曾訪台見蔡英文　獲任喊：將與盟友密切互動

日本高齡化危機！　東京、大阪2025年「獨居老人戶」破20％

天兔「威力增強」路徑東修！　日氣象廳估17日穿越蘭嶼、綠島

川普新政府高層名單一次看！　宣布前國家情報總監擔任CIA局長

川普來算帳了！曾讓幹員搜索海湖莊園　FBI局長瑞伊恐走人

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

陸男開車「保齡球式」撞人畫面曝

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

快訊／川普宣布「馬斯克、企業家拉馬斯瓦米」領導政府效率部

北約秘書長會見馬克宏　籲歐美共同抗俄國中國與北韓

快訊／川普提名《福斯新聞》主持人出任國防部長

想逃離川普？美郵輪公司推「4年環遊世界」航程　雙人價格破千萬

川普大金主兼家庭親密友人　馬斯克贊成「廢除聯準會」

美「準國安顧問」曾訪台見蔡英文　獲任喊：將與盟友密切互動

日本高齡化危機！　東京、大阪2025年「獨居老人戶」破20％

天兔「威力增強」路徑東修！　日氣象廳估17日穿越蘭嶼、綠島

川普新政府高層名單一次看！　宣布前國家情報總監擔任CIA局長

川普來算帳了！曾讓幹員搜索海湖莊園　FBI局長瑞伊恐走人

台東騎士「巷口跨越車道轉彎」！遭吉普車撞上　搶救無效亡

「MG中型7人座休旅」推入門款！配備不陽春　1.5升渦輪折合新台幣75萬

彰化市透天民宅大火黑煙猛竄！中風男受困屋頂　雲梯車救出3人

夫離家13年變通緝犯　「幾乎零記憶」妻心寒離了

快訊／台積電跌5元至1045　台股開盤下跌86點

快訊／台南運河驚見男浮屍！家屬才通報失蹤協尋　今漂水面被尋獲

快訊／川普宣布「馬斯克、企業家拉馬斯瓦米」領導政府效率部

「新一代Mazda CX-5」明年見！空間尺碼放大　換上全新開發油電

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

快訊／桃園觀音某工廠「酸氣」外洩！恐怖橘紅濃煙狂竄　警消搶救中

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

美媒：台灣已捐鷹式飛彈援烏

新加坡移工吃壯陽藥難滅火！按摩院硬上女員工得逞

台灣紅茶赴英比賽奪「最大獎」

31歲長髮清純華裔女　竟是美國大毒販

天兔威力增強　日氣象廳估17日穿越蘭嶼

即／川普宣布馬斯克、拉馬斯瓦米領導政府效率部

9旬嬤家傳怪聲　驚見裸男偷住地板下半年

即／川普提名《福斯新聞》主持人任國防部長

邀朋友作客變亂搞慘案！人妻遭撿屍猥褻

女上班遭流浪狗包圍　警找到「被分食碎屍」

川普行情退燒　美股收黑382點

川普二進「宮」，美國還「美」嗎？

消防員垂降救援失敗　從4樓重墜地影片曝

德國聯合內閣瓦解　明年2月提前大選

更多熱門

相關新聞

天兔威力增強　日氣象廳估17日穿越蘭嶼

天兔威力增強　日氣象廳估17日穿越蘭嶼

輕度颱風「天兔」颱風12日凌晨2時生成，中央氣象署預估14日北轉接近台灣。日本氣象廳數據則顯示，目前天兔已達到日本定義的強烈颱風等級；預估天兔在17日接近台灣綠島、蘭嶼後，路徑會逐漸偏東，屆時強度也可能減弱。

日本首辦「動畫師技能檢定」考試

日本首辦「動畫師技能檢定」考試

日本友誼市弘前市長拜訪黃偉哲雙方深化農產交流

日本友誼市弘前市長拜訪黃偉哲雙方深化農產交流

星宇航空Q3獲利年增389％創新高　前10月營收逾290億元

星宇航空Q3獲利年增389％創新高　前10月營收逾290億元

疑收受毒品　日本奧林巴斯前CEO被法辦

疑收受毒品　日本奧林巴斯前CEO被法辦

關鍵字：

高齡化獨居日本少子化未婚日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

快訊／揭陳時中餐敘「爆乳辣妹相陪」翻車　王鴻薇道歉了

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

天兔「深夜偷偷卷眼」轉向時間延後　暴風圈恐涵蓋地區曝

畢書盡遭老東家求償3千萬！痛心暴哭

面試問如何3秒把冰變成水？他出奇招錄取

朴浩山道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

LINE「17款免費貼圖」限時下載！超Q麥當勞、柴犬皮皮

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

宋再臨好友「衝家中驚見遺體」

澎恰恰爆違約　「私訊恐嚇」影視大亨：我等你

罹肝癌晚期！他吃1蔬菜＋治療「8顆腫瘤全消失」

柯文哲被爆市長室收1500萬　律師曝非首例

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面