屏科大啟用農業機械訓練場　強化大型農機具操作訓練+安全教育

▲屏科大13日舉行「曳引機訓練場域成立典禮」。(圖／屏科大提供)

記者陳崑福／屏東報導

屏科大生物機電工程系長期致力於推動農機之安全操作，更設有農業機械訓練中心，今(13)日舉行「曳引機訓練場域成立典禮」，正式啟用農業機械訓練場域，強化大型農機具的操作訓練及安全教育。現場還展示了多種廠牌及型號的大型曳引機，並邀請產官學研單位參與，共同推動大型農機具的訓練，縮短產業技術差距，以進一步提升台灣農業的生產效率與安全性。

屏科大張金龍校長表示，作為以農業為本的百年學府，屏科大不僅具備優越的教學及研究環境，廣闊的校園還能為師生提供在農、林、漁、牧等領域的實習機會，培育產業所需的農業專才。近年因農業勞力短缺，政府積極推動新型農機具以提高生產力，但農機具使用不當往往導致機械損壞及安全事故。因此，透過曳引機訓練場域的設立，屏科大將強化農機具操作的安全訓練，透過政府政策的合作，期望藉由教育訓練有效降低農業機具操作的安全風險，促成產業與農民雙贏的局面，為台灣農業的永續發展作出積極貢獻，促進農業整體發展。

農業部農糧署農業資源組王文良專門委員表示，農機事故大部分與人為疏忽有關，尤其大型農機如曳引機、收穫機等；根據資料統計，曳引機事故就佔大多數，乃因機具操作上會有一些視線上的死角，且農業耕作若操作者使用機具或維護不當等原因，常釀成意外而造成悲劇發生，因此，農糧署委由屏科大首先成立曳引機訓練場域，未來透過專業訓練與考核技能，以加強操作安全觀念，減少農事作業的意外事故。

這次曳引機訓練場域成立典禮，展示各類未來田間操作教育訓練之曳引機附掛農具，於活動現場，由生物機電工程系陳韋誠副教授帶領團隊，實際解說並進行示範展演。

農糧署科長陳麗玉說明，早期台灣有12處曳引機考場，當時多為小型曳引機，車身及馬力皆受限，農用曳引機駕駛員考照及發照自90年度停止辦理，目前持有普通小型車駕駛執照即可操作曳引機，近幾年農業機具越來越大型化，且功能繁雜多樣化，機具操作風險增加，故需藉由訓練場域之建立，以縮短產業界之技術落差，同時藉由教育訓練來降低及防止意外事故發生，落實農機操作安全觀念，以達到適地適用之目標，創造產業與農民雙贏之效益。現場亦有屏科大百年校慶之成果展示，歡迎各界蒞臨參訪。