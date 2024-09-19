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國際技能競賽台灣奪43獎牌　屏科大生林廷襄+李宇凱獲優勝

▲時尚系林廷襄獲得「美容」(skill 30)職類優勝 。（圖／屏科大提供）

▲時尚系林廷襄獲得「美容」(skill 30)職類優勝 。（圖／屏科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

第47屆國際技能競賽（WorldSkills Competition）於9月15日在法國里昂落幕，本年度代表國家出征的屏東科技大學學生，有木設系李宇凱、時尚系林廷襄、餐旅系陳怡蓁，與全世界來自69國共1,400名世界頂尖技職人才競爭，臺灣好手勇奪2金3銀10銅28優勝，共計43面獎牌。其中屏科大時尚系林廷襄及木設系李宇凱分別奪得美容、造園景觀類別優勝，實力堅強為國爭光。

時尚系林廷襄同學獲得「美容」(skill 30)職類優勝，他曾經以升學為目標進行人生規劃，國中時期歷經迷惘，在進入樹德家商美容科，接觸到國手訓練進入技能專項的培訓後，反而在高強度的訓練中累積自信，讓自己更加有毅力和專注力，站上國際舞台為國爭光。

▲時尚系林廷襄獲得「美容」(skill 30)職類優勝 。（圖／屏科大提供）

▲時尚系林廷襄獲得「美容」(skill 30)職類優勝 。（圖／屏科大提供）

木設系李宇凱與雲科大建築系林冠宏組隊拿下「造園景觀」(skill 37)優勝，他們在賽程中必須依據大會設計圖，在區域內利用有限的工具及材料，打造出結合鋪面工程、景牆、階梯、木作設施、泥作工程、水景及植栽等多項景觀元素的庭園。

李宇凱非常堅定的說：「我就是要拿到國手賽的門票，我就是要選上正取國手！」。他想當國手不是為了保送大學或拿獎牌，而是要站上國際舞台，因此他腳踏實地的鍛鍊，從速度、精準度到不斷地反覆練習競賽題目，並且透過大量的參賽經驗，穩健自己的節奏，今年順利在國際比賽中締造佳績！

餐旅系陳怡蓁為創校百年來首位經過學校自行培訓西點類製作職類的國手，雖然在本次國際技能競賽中未能奪牌，本著對西點製作的熱愛她堅持到最後一刻，讓其他選手深感壓力。他自三民家商畢業後進入屏科大起，加入校內烘焙校隊培訓，秉持專業的技術和創意，已奪得許多國際級競賽肯定。

屏科大張金龍校長表示：「每位參賽選手都必須接受漫長的訓練、國內分區競賽、全國競賽等過關斬將的歷程，才能獲得代表國家出去比賽的殊榮。感謝帶領選手的師長與努力成為國手的同學，犧牲假期努力奮戰的決心，不僅為國為校爭光，更重要的是比賽過程中承受壓力和挑戰仍然無所畏懼的精神，是全校師生的楷模！」

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