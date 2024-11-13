被譽為「宋慧喬2.0」 陸美女飛官一笑勾魂粉絲搶合影

記者陳冠宇／綜合報導

在廣東珠海的第十五屆中國航展現場，繼駕駛直-20戰機亮相後，神似韓星宋慧喬的大陸女飛行員徐楓燦擔任裝備靜態展示解說員，成為全場焦點。現場粉絲排隊與徐楓燦合照，使她變身航展熱門「打卡點」。

近日，浙江籍女飛行員徐楓燦駕駛直-20抵達珠海，參加珠海航展。在此前的採訪中，她說自己是個喜歡挑戰的人，「如果能把直-20這種操作相對比較複雜的機型攻克下來的話，對我自己的飛行技術，會是一個很大的提升。」

▲神似韓星宋慧喬的大陸女飛行員徐楓燦現身第十五屆中國航展，成為全場焦點。（圖／翻攝自微博）

徐楓燦是從2017年12多萬名應屆畢業高中生中，中共陸軍挑選培養出的首批飛行員之一，其父母都是老師，當年她畢業後以優異的體能、成績勝出，成為中共空軍第11批女飛行員。

公開資訊顯示，徐楓燦1999年10月出生，入伍後成為共軍陸軍首批自主培養的女飛行員，也是中共陸軍首個初放單飛的女飛行員。她曾在訓練時接受《央視軍事》專訪，駕駛直升機的影像曝光後，被外界稱為「初戀時的側臉」、「側臉殺手」，成為最具知名度的共軍女飛行員之一。

▲大陸民眾在航展上與徐楓燦拍照（左），甚至外國飛官也搶著合照（右）。（圖／翻攝自微博）

徐楓燦2021年才從中共陸軍航空兵學院畢業，並成為戰鬥直升機飛行員，不過去年就成為大陸全國人大代表，晉升的速度像是搭直升機般飛快，比其他同梯甚至學長們都突出得多。

