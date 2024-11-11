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角色如足球場10號球員　雙座殲-20S成無人機指揮官

▲▼全球首款雙座隱身戰機殲-20S以1：5等比例模型現身珠海航展室內展區。（圖／翻攝自環球網）

▲全球首款雙座隱身戰機殲-20S現身珠海航展。（圖／翻攝自環球網）

軍武中心／綜合報導

行動力挺自家主辦的國際航展，全球首款正式亮相的雙座隱身戰機殲-20S確定將在珠海航展室內展館登場，即便中航工業這次安排是以等1：5比例模型展出，但仍受到軍迷高度關注。專家分析，殲-20S就是為了未來信息化戰場需要而誕生，其作用更像是足球場上的10號球員，承擔「忠誠僚機」指揮官的重任。

殲-20雙座型戰機是於2011年10月底首度被拍攝到實機照片，2022年7月再被網友曝光第二架原型機，該機當時已取消機首的空速管，接著2023年12月底後再傳出最新照片，一架雙座版殲-20刷上標誌性的空軍低可視塗裝。此次該機雖以模型首度進入珠海航展會場，但機身上的「殲-20S」已為這架雙座隱身戰機確立了正式的命名。

對於殲-20S未來在戰場上所扮演的角色，《環球時報》引述大陸軍事專家張學峰分析，近年隨著戰鬥機信息化和網絡化手段的豐富，以及數據自動處理系統，乃至人工智能技術的加持，此時在五代機上再配備一個飛行員，用於處理數據以及指揮其他伴飛的飛行器，將發揮意想不到的作戰效果。

▼網路流傳成飛集團工廠及試飛場地出現殲-20雙座型的原型機照片。（圖／翻攝自微博／飛揚軍事鐵背心）

▲▼網路流傳成飛集團工廠及試飛場地出現殲-20雙座型的原型機照片。（圖／翻攝自微博／飛揚軍事鐵背心）

張學峰進一步強調，特別是「忠誠僚機」技術的出現，實現了有人機和無人機之間的配合，後座上增加一位飛行員將更加有助於指揮忠誠僚機。而忠誠僚機在戰場上既可擔負戰機的機外傳感器和機外探測站角色，也可以作為武器發射平台，此時指揮這些忠誠僚機的有人戰機，就可以發揮足球場上10號核心球員的作用，「既可以自己『摧城拔寨』，又可以指揮進攻，助攻無人機得分。」

張學峰認為，殲-20S可以指揮無人機進行作戰，但是有人機和無人機之間如何協調、如何發揮最大的效能，目前全球各國都處於一個探索的階段。中國選擇研發雙座五代機，是一種非常具有開拓性的嘗試，在先進的信息化技術下，增加一名飛行員，更加有利於有人機和無人機進行協同作戰。

公開資料顯示，殲-20S是中國自主研製的新一代中遠程、重型、雙座、多用途隱身戰鬥機，具有優異的中遠程制空作戰能力和對地、對海精確打擊能力。陸媒強調，殲-20S在殲-20的基礎上，具有更加突出的態勢感知、電子干擾和戰術指揮控制能力，與此同時還具備有人、無人機的協同作戰能力。

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