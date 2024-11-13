可以彈射也可滑躍起飛　重型艦載戰機殲-15T珠海揭面紗

▲殲-15T重型艦載戰鬥機抵達珠海展場。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

今年的珠海航展熱鬧非凡，大陸更首度揭開殲-15T艦載戰鬥機的面紗，同時中國海軍也正式官宣，該機的正式型號是「殲-15T」而非過去軍迷猜測的殲-15B，其中字母T代表彈射。這架艦載機未來在福建艦透過電磁彈射升空，將能在滿油、最大載彈量的狀態下起飛，發揮出重型戰機最大的戰鬥力。

相較於解放軍海軍最早裝備的殲-15，這次驚艷亮相的殲-15T主要有三個不同之處。《航空知識》主編王亞男撰文分析，首先在雷達天線罩部分已換成白色，其尖端沒有空速管，並且雷達天線罩與機身的接口縫隙是傾斜的，這些跡象都是裝備AESA雷達的標誌，盡管不清楚性能如何，但是其孔徑無疑是當今世界戰鬥機雷達中最大的之一，甚至可能比殲-20雷達的孔徑還大。而更大的孔徑就意味著擁有更大的探測範圍。

第二則是明顯在前起落架增加彈射牽引桿，讓殲-15T不僅可以彈射起飛，也可以在山東艦和遼寧艦上進行滑躍起飛，同時因為該機的通用性，預估瀋飛目前應該已經轉產殲-15T，而不再生產僅能滑躍起飛的殲-15基本型。值得注意的是，殲-15T繼承大機內載油量，使其成為世界上內油作戰半徑最遠的艦載戰鬥機，甚至美國海軍的F/A-18E/F戰機需加掛3個副油箱，作戰半徑才可以與殲-15T的內油作戰半徑相比，但在這種情況下其速度和載彈量也都會受到影響。

最後則是這架來到珠海展場的殲-15T已搭載2台國產太行發動機，從其機號判斷應該是一架用來測試的原型機。文章進一步指出，從過去曝光的照片殲-15T使用的依舊是俄製AL-31系列發動機，但未來在福建艦上服役的殲-15T，必然是新批次飛機，也將全數使用國產太行發動機。

▼殲-15T重型艦載戰鬥機。（圖／翻攝自中國軍號）

事實上，大陸官方近年開始不斷有意透露殲-15T問世的消息。2023年2月底海軍政治工作部宣傳文化中心的微信公眾號「人民海軍」發布2023年海軍招收飛行員宣傳片，片末就出現了一架輪廓模糊的新型戰機。接著2024年10月份發布雙航母聯合演練現場畫面，多架在山東艦甲板上停放的殲-15中，已擁有白色雷達天線罩，並且具備彈射起飛牽引桿，成為殲-15T第一次的官方亮相。

大陸軍事專家張軍社也透過《環球時報》指出，隨着殲-15T亮相珠海，長期以來外界一直在議論的中國航母的「五件套」正在逐步實現，包含殲-15T彈射艦載機、隱形艦載戰鬥機、固定翼艦載預警機、固定翼電子戰機和反潛直升機。艦載機標誌着航母編隊的核心作戰能力，殲-15T作戰半徑大，具備更強的制空作戰能力和對海突擊作戰能力，這也預示着航母綜合作戰能力能進一步提高。

▼中國發布雙航母聯合演練現場畫面，網友發現殲-15中已有數架擁白色雷達天線罩，並且具備彈射起飛牽引桿。（圖／翻攝自騰訊網）