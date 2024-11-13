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逾27米超大翼展　彩虹-7無人機可望上福建艦

▲▼彩虹-7無人機挾帶著超過27米的超大翼展現身珠海，可長時間執行高空偵察、深度滲透任務。（圖／翻攝自環球網）

▲彩虹-7無人機擁有超過27米的超大翼展。（圖／翻攝自環球網）

軍武中心／綜合報導

俄烏戰爭讓全球更加重視無人機在戰場上的靈活運用，中國新型彩虹-7無人機挾帶著超過27米的超大翼展現身珠海引發關注。這款無人機除能長時間執行高空偵察、深度滲透任務，未來還可能加入福建艦航母序列，最新消息透露，彩虹-7預計明年初就可以實現首飛。

作為中國自主研發的高空亞音速無人機，彩虹-7最大起飛重量達8000公斤，升限達到16,000米，最大航時可達16小時，巡航速度為0.5馬赫，能夠在長時間內執行高空偵察、情報收集及目標指示等任務。該無人機設計注重隱身性能，其寬大機翼與流線型機身融合一體，提升升力同時也延長航程，而在高空飛行時，能夠有效避開敵方雷達探測，可有效執行長時間偵察或敵方後方滲透任務。

彩虹-7機體的容量和結構設計，也相當適合執行海上空戰、遠距離目標指示等高難度任務。據了解，彩虹-7的最新設計還特別考慮與航母配合作戰的需求，從該機亮相在珠海航展上的背板和相關信息得知，彩虹-7未來可能裝備中國航母，這意味著中國海軍將擁有更強大的遠程打擊與偵察能力。

▲▼翼龍-X為一款遠程、重載、獨立遂行多任務的中空長航時無人機，其反潛構型首次公開。（圖／翻攝自央視）

▲翼龍-X反潛構型首次公開。（圖／翻攝自央視）

另一方面，一款遠程、重載、獨立遂行多任務的中空長航時無人機系統「翼龍-X」也現身航展現場，中國首次公開該無人機的反潛構型，並可見掛載廣域雷達、聲納浮標吊艙和魚雷，體現對潛艇察打一體的能力，目前其已進入常態化科學研究試飛階段。

《央視》報導，翼龍-X無人機集遠航程、重掛載、多用途等眾多優點於一身，充分繼承翼龍系列無人機成熟技術和實戰經驗，又創新地融入了當今無人機領域最新成果，擁有完全自主知識產權，是中空長航時無人機系統產品的「天花板」。

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