共軍匿蹤戰機殲35-A有多先進？陸專家：這個我不敢說

▲「殲-35A」正式亮相第十五屆中國航展，在珠海金灣機場上空進行首次飛行表演。（圖／翻攝自「中國軍號」微博）

記者陳冠宇／綜合報導

今日（12）上午，共軍中型匿蹤戰機「殲35-A」正式在第十五屆中國航展亮相，並在珠海金灣機場上空進行飛行展示。大陸軍事專家指出，殲35-A可以執行對空、對地、對海等任務，且在對抗同代飛機時，可透過強殺傷力與生存力以及編隊協同作戰的手段，從而搶佔先機。

《人民網》引述中國航空工業集團瀋陽所首席專家王永慶說法指出，「這是一款非常非常好的、非常非常先進的、效能非常非常高的戰鬥機」。但是被問及殲35系列戰機有多先進時，王永慶稱「這個我不敢說」。

王永慶表示，殲35-A是一型多用途的戰鬥機，也就是對空、對地、對海都可以。他說，作為大陸的新一代隱身戰鬥機，殲35-A的「新」主要體現在隱身化、資訊化、網路化、智慧化。

王永慶提及，殲35是一個系列戰機，按照「空海孿生、一機多型」的理念，成體系設計，該系列戰機能夠很好地在戰場上展開協同，更有利於聯合作戰，能實現快速研製、快速迭代，滿足作戰需求。

▲中國航空工業集團瀋陽所首席專家王永慶分析「殲-35A」性能。（圖／翻攝人民網）

關於殲35-A的優勢，王永慶概括為「先敵發現、先敵殺傷、搶佔先機」。據介紹，在對抗上一代飛機時，殲35-A系列可以保持在敵方有效感知範圍外，實現戰場態勢的單向透明，具有壓倒性優勢，顛覆傳統空戰樣式；在對抗同代飛機時，可憑藉單機的強殺傷力與生存力以及編隊協同作戰的先進手段，獲得準確的態勢資訊，實現對敵殺傷鏈的快速、穩定閉環，從而搶佔先機。

王永慶比喻，殲35-A戰機就是籃球場上的控球後衛，不僅自己得分，也可以在戰場上組織隊友，成體系作戰。

據報導，殲35-A戰機的設計團隊主體平均年齡才30出頭。王永慶認為，這些年輕人能夠很快接受新鮮事物並熟練掌握運用到工作當中，以前只能在腦海裡想樣，可能大家想的還不一樣，現在這些年輕人能夠把想像投射出來，讓大家都能直觀立體看得見，大大提高研發工作的效率。