珠海航展狂推「解放軍宋慧喬」　正妹飛行員徐楓燦粉絲爭相合影

圖文／鏡週刊

中國第15屆「國際航空航天博覽會」從今（12日）起一連6日在珠海舉行，這個簡稱「中國航展」的博覽會，主要展示中共軍機及其空中軍事力量。不過特別的是，中共似乎也懂「正妹聚人心」，特別找來具有「解放軍宋慧喬」之稱的女飛行員徐楓燦，來成為展覽會上的吉祥物。

其實就在開展前兩日，徐楓燦已駕駛直-20飛抵珠海會場，並成為媒體焦點。中共發布的消息顯示，徐楓燦於1999年10月出生，2017年9月入伍，2021年7月畢業於陸軍航空兵學院，是解放軍陸軍首批自主培養的女飛行員之一。

這兩年的珠海航展，解放軍也不斷讓徐楓燦出來亮相，在今日開幕會上，徐楓燦儼然成為吉祥物，不斷有民眾找她拍照，但徐楓燦先前受訪時就強調：「我覺得我們從來都不是『花瓶』，我們是有實力的。」

在本屆的航展中，中共按照慣例要大秀空中軍事能力，包括殲-35A、殲-20、殲-15T，以及「九天」無人機等，被中國視為「先進戰機」將集體亮相，另外中國海軍陸戰隊員將首次出現在航展，帶來訓練演示。

▲ 有不少民眾找徐楓燦合影。（翻自微博）



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