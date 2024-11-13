　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老牌速食店紅遍國際「台灣卻倒光剩1間」　內行曝主因

日本老牌速食店紅遍國際！台灣卻倒光光剩1家　全場曝主因

▲儂特利。（圖／翻攝自Threads）

文／CTWANT

台灣速食業競爭激烈，其中肯德基、麥當勞穩坐龍頭寶座！不過也有年紀稍長的網友回憶，日本品牌「儂特利」（Lotteria），在日、韓、中、越及印尼等國都有分店，然而在台灣卻一間間熄燈，如今僅剩全台唯一一家的仁愛店，也讓原PO感嘆，簡直是「時代的眼淚」，然而卻也有不少人直言「完全沒聽過」、「去南韓才知道原來我們也有這品牌。」

有網友10日在Threads發文回憶，「大家還記得時代的眼淚儂特利嗎？最記得的是薯塊（小小圓柱狀的），日本依然還有，溫蒂漢堡也是日本還有」；但不僅溫蒂漢堡全面撤出台灣，濃特利也陸續收掉，僅剩台北市仁愛店 ，也讓原PO感嘆，「我們以前學校也會早上賣儂特利餐券，中午餐點送到學校。現在台灣只剩下麥當勞跟肯德基。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光也引發網友熱議，「儂特利前幾年有在士林復出過，可是好像生意不太好，後來又收掉了，去日本都會找機會去吃早餐」、「前幾年在信義誠品吃過，後來就倒了」、「前幾年台北市還有，在師大附中附近，後來收掉了」、「前陣子士林有重新開一家儂特利，但是後來也是收掉了，我個人是覺得他選的地方不對，再來就是這個品牌離開台灣市場太久，很多人都對它們有印象了，而且都沒有任何廣告」、「好懷念它的雞塊、奶昔」、「想吃情懷的可以去台北試試，哪一天突然倒閉真的不意外」。

還有許多人透露自己是在國外認識這個品牌的「日本部分店舖還有供應啤酒、沙瓦、Highball，覺得很方便，不過以牛來說更喜歡韓國的，韓牛堡真的太好吃」、「前兩天看過韓國的lotteria，進化到全店沒有一個員工、「我在越南覺得儂特利比麥當勞好吃…尤其是漢堡類的。」

但也有人沒聽過這個品牌，「儂特利是什麼？77年次路過」、「我去南韓才知道這品牌，完全沒經歷過儂特利在台灣展店的時期」、「我還真的不知道原來儂特利以前很多店，還在桃園插旗過。」

據悉，儂特利最初由韓裔日本人辛格浩於1972年，在日本東京成立了LOTTERIA。儂特利名稱源於其創辦公司的名稱樂天集團，由Lotte與Cafetería（自助食堂）合成的Lotteria。不過樂天集團已在2023年2月，將LOTTERIA所有股份售予日本「食其家」母公司Zensho集團。

延伸閱讀
婚禮籌備10個月！　新人進場發現「賓客全沒來」傻眼
老公帶兒子出門「搬回1台PS5」？人妻傻眼問　大樹藥局回應了
6旬父母力拼第4胎只因想生「兒子」　女兒哭訴指責：憑什麼我要養小20歲的弟弟

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
不是鬆餅堡！板橋車站突湧排隊人潮　瘋買「1甜點」
棒球教練侵犯22男童！　判決出爐
12強今台韓大戰！　運彩開盤出爐
川普宣布馬斯克入閣「拯救美國」　任務是什麼？本人回應了
痛心！　宋再臨生前「長期遭日本私生飯」攻擊
墨西哥市長遭斬首「頭顱放車頂」！　嫌犯竟是高層安全官員

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不是排鬆餅堡！板橋車站突湧人潮　「為買1超夯甜點」苦等1小時

2025年「這1天拿到年終」她秒提離職　怕被刁難！全場給建議

老牌速食店紅遍國際「台灣卻倒光剩1間」　內行曝主因

日本鮮乳即起恢復進口！　防檢署：已與日方重新議定檢疫條件　

天兔颱風周五「暴風圈橫掃3縣市」　粉專：西部嚴防強風

明年邁超高齡社會　中華郵政祭友善服務「代叫愛心計程車」

醫涯足跡不曾離開偏鄉！花慈副院長吳彬安獲醫療典範獎

璩美鳳從地獄走回來！突控柯P摸手臂　律師曝「2大關鍵」難還清白

交通部招商11／27登場　釋出2871億商機創新高

快訊／11:41屏東近海罕見規模4.1地震　最大震度2級「高雄有感」

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

陸男開車「保齡球式」撞人畫面曝

不是排鬆餅堡！板橋車站突湧人潮　「為買1超夯甜點」苦等1小時

2025年「這1天拿到年終」她秒提離職　怕被刁難！全場給建議

老牌速食店紅遍國際「台灣卻倒光剩1間」　內行曝主因

日本鮮乳即起恢復進口！　防檢署：已與日方重新議定檢疫條件　

天兔颱風周五「暴風圈橫掃3縣市」　粉專：西部嚴防強風

明年邁超高齡社會　中華郵政祭友善服務「代叫愛心計程車」

醫涯足跡不曾離開偏鄉！花慈副院長吳彬安獲醫療典範獎

璩美鳳從地獄走回來！突控柯P摸手臂　律師曝「2大關鍵」難還清白

交通部招商11／27登場　釋出2871億商機創新高

快訊／11:41屏東近海罕見規模4.1地震　最大震度2級「高雄有感」

隱身全台最美公路旁的老宅咖啡！帶毛小孩一起享受海風吹拂超愜意

駕駛恍神！聯結車鏟倒整排護欄　飲料散落車道...2小時才清完

沙鹿向上路又出事！水泥車連撞3車2女受傷　超重9.7噸挨罰2萬

荷蘭火力全開4轟在內24安　破紀錄20比8提前7局扣倒波多黎各　

台積電10月定期定額大減8700戶掉最多　台股20強僅3檔正成長

小貨車半路燒起來！車斗載鋰電池突傳燒焦味　驚駛急逃命

歐耶老師《走鐘獎》嚴重超時惹議！呱吉認「難過到跌倒」：再失敗就再見

柯文哲政治獻金成木可營收　「KP小物募款1.5億」檢調追流向

「挽肉と米」2號店插旗台北信義區　明年1月開幕

屏東三大祭典！遵循古禮「請水」屏東南州迎王壓軸登場

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

生活熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

面試問如何3秒把冰變成水？他出奇招錄取

LINE「17款免費貼圖」限時下載！超Q麥當勞、柴犬皮皮

天兔颱風周五「暴風圈橫掃3縣市」　粉專：西部嚴防強風

天兔「深夜偷偷卷眼」轉向時間延後　暴風圈恐涵蓋地區曝

YT唯一清流逝世5年「FB突發24字」　粉絲含淚

演藝圈邪教風波「台北朝熹宮」起底！　主事師姐曾是藝人

他買下酒菜沒人知鵝母　千人曝正解

天兔颱風估早發布陸上警報　3地猛灌雨彈「下到發紅時間曝」

新北捷運「這路線」估搶先萬大線通車！通勤族大讚：一路睡到爽

更多熱門

相關新聞

台學者稱陸貨輪擱淺嚴防對岸登陸　國台辦：抹黑造謠

台學者稱陸貨輪擱淺嚴防對岸登陸　國台辦：抹黑造謠

大陸貨輪在台灣野柳觸礁擱淺，國防安全研究院戰略所所長蘇紫雲稱，大陸與台簽訂過「兩岸航運協議」，可能利用輪渡船搭載解放軍協助進行登陸作戰。對此，大陸國台辦朱鳳蓮指出，「相關說法純屬無稽之談。」並且反批台灣有些人無視大陸船員生命財產安全，利用海上船舶遇險事故造謠抹黑大陸，對此堅決反對。

天兔颱風估早發布陸上警報　3地猛灌雨彈「下到發紅時間曝」

天兔颱風估早發布陸上警報　3地猛灌雨彈「下到發紅時間曝」

知名品牌泡麵疑似發霉疑調理包破裂溢流造成

知名品牌泡麵疑似發霉疑調理包破裂溢流造成

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

天兔颱風明北轉逼近東台灣　專家曝2地「強風豪雨熱區」

天兔颱風明北轉逼近東台灣　專家曝2地「強風豪雨熱區」

關鍵字：

儂特利速食台灣回憶品牌

讀者迴響

熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

畢書盡翻臉李亞明一家！　李玉璽挺爸退追「不再是朋友」

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

女婿陳鑒有小三余天證實在女兒走之前就知道了

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

即／嘉市警染毒吸到臉爛掉！

麥當勞厚鬆餅堡開賣3小時就完售！業者：補貨中

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

畢書盡遭老東家求償3千萬！痛心暴哭

面試問如何3秒把冰變成水？他出奇招錄取

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

快訊／揭陳時中餐敘「爆乳辣妹相陪」翻車　王鴻薇道歉了

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面