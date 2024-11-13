老牌速食店紅遍國際「台灣卻倒光剩1間」　內行曝主因

▲儂特利。（圖／翻攝自Threads）

文／CTWANT

台灣速食業競爭激烈，其中肯德基、麥當勞穩坐龍頭寶座！不過也有年紀稍長的網友回憶，日本品牌「儂特利」（Lotteria），在日、韓、中、越及印尼等國都有分店，然而在台灣卻一間間熄燈，如今僅剩全台唯一一家的仁愛店，也讓原PO感嘆，簡直是「時代的眼淚」，然而卻也有不少人直言「完全沒聽過」、「去南韓才知道原來我們也有這品牌。」

有網友10日在Threads發文回憶，「大家還記得時代的眼淚儂特利嗎？最記得的是薯塊（小小圓柱狀的），日本依然還有，溫蒂漢堡也是日本還有」；但不僅溫蒂漢堡全面撤出台灣，濃特利也陸續收掉，僅剩台北市仁愛店 ，也讓原PO感嘆，「我們以前學校也會早上賣儂特利餐券，中午餐點送到學校。現在台灣只剩下麥當勞跟肯德基。」

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貼文曝光也引發網友熱議，「儂特利前幾年有在士林復出過，可是好像生意不太好，後來又收掉了，去日本都會找機會去吃早餐」、「前幾年在信義誠品吃過，後來就倒了」、「前幾年台北市還有，在師大附中附近，後來收掉了」、「前陣子士林有重新開一家儂特利，但是後來也是收掉了，我個人是覺得他選的地方不對，再來就是這個品牌離開台灣市場太久，很多人都對它們有印象了，而且都沒有任何廣告」、「好懷念它的雞塊、奶昔」、「想吃情懷的可以去台北試試，哪一天突然倒閉真的不意外」。

還有許多人透露自己是在國外認識這個品牌的「日本部分店舖還有供應啤酒、沙瓦、Highball，覺得很方便，不過以牛來說更喜歡韓國的，韓牛堡真的太好吃」、「前兩天看過韓國的lotteria，進化到全店沒有一個員工、「我在越南覺得儂特利比麥當勞好吃…尤其是漢堡類的。」

但也有人沒聽過這個品牌，「儂特利是什麼？77年次路過」、「我去南韓才知道這品牌，完全沒經歷過儂特利在台灣展店的時期」、「我還真的不知道原來儂特利以前很多店，還在桃園插旗過。」

據悉，儂特利最初由韓裔日本人辛格浩於1972年，在日本東京成立了LOTTERIA。儂特利名稱源於其創辦公司的名稱樂天集團，由Lotte與Cafetería（自助食堂）合成的Lotteria。不過樂天集團已在2023年2月，將LOTTERIA所有股份售予日本「食其家」母公司Zensho集團。

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