　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

台學者稱陸貨輪擱淺嚴防對岸登陸　國台辦：抹黑造謠無視船員生命　

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2024.11.13） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸貨輪在台灣野柳觸礁擱淺，國防安全研究院戰略所所長蘇紫雲稱，大陸與台簽訂過「兩岸航運協議」，可能利用輪渡船搭載解放軍協助進行登陸作戰。對此，大陸國台辦朱鳳蓮指出，「相關說法純屬無稽之談。」並且反批台灣有些人無視大陸船員生命財產安全，利用海上船舶遇險事故造謠抹黑大陸，對此堅決反對。

朱鳳蓮表示，2008年11月，海協會與台灣海基會簽署《海峽兩岸海運協議》，實現海上客貨運直航。兩岸直接通航極大便利了兩岸民眾往來和經濟交流，為增進兩岸同胞共同利益福祉發揮了重要作用，這是有目共睹的事實。

朱鳳蓮也說，該船出港後即遭遇颱風受困，申請拖輪救助因風浪太大未果，又多次申請返回基隆港被拒，當晚該船失去動力在野柳附近擱淺，全體船員不得已棄船緊急避險。

朱鳳蓮痛批，「島內有些人無視大陸船員生命財產安全，利用海上船舶遇險事故造謠抹黑大陸，我們對此堅決反對。」

▲▼鈺洲啟航輪擱淺於野柳岬岸際情形。（圖／航港局提供）

▲陸籍貨輪「鈺洲啟航」擱淺於野柳岬岸。（圖／航港局提供）

據了解，陸籍貨輪「鈺洲啟航」10月14日進入我基隆港西岸20號碼頭時，船上新購橋式機，撞倒基隆港岸上的舊式橋式機。事後保險公司與大陸貨櫃、基隆港務分公司協商談判理賠，最終賠償1.4億元。

好不容易解決賠償問題，陸籍貨輪「鈺洲啟航」又在颱風來之前離港引爭議，消息指出船長和船公司曾經多方評估，擔心颱風逼近，出港有風險，曾經爭取留在港內躲避颱風，最終我方沒有批准。

隔天中央氣象署於10月29日下午5時30分發布康芮颱風海上颱報，鈺洲啟航貨輪於當天大約上午8點出港，因海象不佳，行經野柳海域時，被迫錨定待援。

為何有颱風還放行陸籍貨輪出港？根據《中央社》報導，基隆港務分公司表示，「鈺洲啟航」載運橋式起重機，貨載量體過大、重心過高，且高度達水線以上70公尺，遠超過貨櫃船高度，「鈺洲啟航」自知無法在港避風，在基隆港自10月31日清晨6時開始實施船舶進出港管制前，已於10月28日下午提出出港避風申請，基隆港務分公司考量「鈺洲啟航」在港避風的困難性，於當天下午5時7分同意出港。

報導指出，前基隆市船務代理公會理事長曹育民表示，以前颱風來襲時，靠泊在基隆港的船舶會塞到爆，雙靠泊甚至三靠泊都有，因為當時的港務人員深知基隆港內港三面環山，非常適合避風。

報導表示，曹育民表示，但颱風來襲難免會有危險性，如今基隆港務分公司就為了這個「難免」，不准船舶在基隆港避風，港務公司把船舶趕出港都說是「有根有據」，因為已提早公布並通知，但這種作法真的是禍國殃民，遺害百代。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
不是鬆餅堡！板橋車站突湧排隊人潮　瘋買「1甜點」
棒球教練侵犯22男童！　判決出爐
12強今台韓大戰！　運彩開盤出爐
川普宣布馬斯克入閣「拯救美國」　任務是什麼？本人回應了
痛心！　宋再臨生前「長期遭日本私生飯」攻擊
墨西哥市長遭斬首「頭顱放車頂」！　嫌犯竟是高層安全官員

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

將與殲-35同上航母 陸官方證實殲-15T具備從福建艦起降能力

台學者稱陸貨輪擱淺嚴防對岸登陸　國台辦：抹黑造謠無視船員生命　

陸長鑫存儲傳「上萬晶圓報廢」　前台積電廠長遭懲處

清「四庫全書」收藏地　圓明園「皇家藏書樓」遺址掘出防火排水設施

川普若提高關稅不利台商　國台辦拿數據反批：民進黨阻撓兩岸經貿

英藥廠AZ執行長首談大陸高管遭拘留：將配合調查

37歲男被診斷出HPV…10天花光積蓄治療　轉院後竟發現指標正常

奧運金牌馬龍與陸生可順利來台？　國台辦：盡快解除陸居民入台限制

龍年「大出」！陸部分城市人口增加　官方急推生育政策刺激民眾

統促黨遭控收7千萬幫統戰　國台辦：民進黨打壓政治異己

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

陸男開車「保齡球式」撞人畫面曝

將與殲-35同上航母 陸官方證實殲-15T具備從福建艦起降能力

台學者稱陸貨輪擱淺嚴防對岸登陸　國台辦：抹黑造謠無視船員生命　

陸長鑫存儲傳「上萬晶圓報廢」　前台積電廠長遭懲處

清「四庫全書」收藏地　圓明園「皇家藏書樓」遺址掘出防火排水設施

川普若提高關稅不利台商　國台辦拿數據反批：民進黨阻撓兩岸經貿

英藥廠AZ執行長首談大陸高管遭拘留：將配合調查

37歲男被診斷出HPV…10天花光積蓄治療　轉院後竟發現指標正常

奧運金牌馬龍與陸生可順利來台？　國台辦：盡快解除陸居民入台限制

龍年「大出」！陸部分城市人口增加　官方急推生育政策刺激民眾

統促黨遭控收7千萬幫統戰　國台辦：民進黨打壓政治異己

隱身全台最美公路旁的老宅咖啡！帶毛小孩一起享受海風吹拂超愜意

駕駛恍神！聯結車鏟倒整排護欄　飲料散落車道...2小時才清完

沙鹿向上路又出事！水泥車連撞3車2女受傷　超重9.7噸挨罰2萬

荷蘭火力全開4轟在內24安　破紀錄20比8提前7局扣倒波多黎各　

台積電10月定期定額大減8700戶掉最多　台股20強僅3檔正成長

小貨車半路燒起來！車斗載鋰電池突傳燒焦味　驚駛急逃命

歐耶老師《走鐘獎》嚴重超時惹議！呱吉認「難過到跌倒」：再失敗就再見

柯文哲政治獻金成木可營收　「KP小物募款1.5億」檢調追流向

「挽肉と米」2號店插旗台北信義區　明年1月開幕

屏東三大祭典！遵循古禮「請水」屏東南州迎王壓軸登場

8歲弟聽到怪聲！醫一挖…驚見「8腳魔王」猛吸血：捏爆都是卵

大陸熱門新聞

李子柒停更原因曝光！合約糾紛早解決

珠海35死慘案！習近平親自下令

BBC記者被攻擊　珠海男：中國土地我就有權力

共軍匿蹤戰機殲35-A有多先進？陸專家：這個我不敢說

摔到分手！陸重機男突加速甩飛女友　竟譙「真的對妳很無奈」

快訊／中國法定假日增加2天！　明年起實施

陸產寬體客機C929珠海航展現蹤 航程達1.2萬公里

珠海體育場撞人35死　兇手不滿離婚財產分配

中國前國防部長過世　享壽84歲

「中文YT第一人」回來了！ 李子柒頂「空氣瀏海」全平台復出

陸村民疑不滿噪音堆豬糞！騎士撞上沾滿身

鄰居13萬賣車位！他一看位置傻眼

陸醫師打死超商老闆　妻以為他在救人

被譽為「宋慧喬2.0」 陸美女飛官一笑勾魂粉絲搶合影

更多熱門

相關新聞

天兔颱風估早發布陸上警報　3地猛灌雨彈「下到發紅時間曝」

天兔颱風估早發布陸上警報　3地猛灌雨彈「下到發紅時間曝」

天兔颱風今上午增強為中度颱風，中央氣象署預估，周五到周日清晨最接近台灣，最快今天深夜到明天清晨發布海上警報，陸上警報有機會明天下半天發布，周五花蓮、台東及恆春半島可能有大雨發生的機率，而周日較強的東北季風南下，北台灣降溫較明顯，感受偏涼。

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

天兔颱風明北轉逼近東台灣　專家曝2地「強風豪雨熱區」

天兔颱風明北轉逼近東台灣　專家曝2地「強風豪雨熱區」

阪神火球男預計對戰台灣先發！

阪神火球男預計對戰台灣先發！

美國新國安顧問瓦爾茲　老虎小組成員盯對台軍售進度

美國新國安顧問瓦爾茲　老虎小組成員盯對台軍售進度

關鍵字：

兩岸航運貨輪觸礁國際關係台灣

讀者迴響

熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

畢書盡翻臉李亞明一家！　李玉璽挺爸退追「不再是朋友」

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

女婿陳鑒有小三余天證實在女兒走之前就知道了

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

即／嘉市警染毒吸到臉爛掉！

麥當勞厚鬆餅堡開賣3小時就完售！業者：補貨中

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

畢書盡遭老東家求償3千萬！痛心暴哭

面試問如何3秒把冰變成水？他出奇招錄取

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

快訊／揭陳時中餐敘「爆乳辣妹相陪」翻車　王鴻薇道歉了

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面