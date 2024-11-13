台學者稱陸貨輪擱淺嚴防對岸登陸　國台辦：抹黑造謠無視船員生命　

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸貨輪在台灣野柳觸礁擱淺，國防安全研究院戰略所所長蘇紫雲稱，大陸與台簽訂過「兩岸航運協議」，可能利用輪渡船搭載解放軍協助進行登陸作戰。對此，大陸國台辦朱鳳蓮指出，「相關說法純屬無稽之談。」並且反批台灣有些人無視大陸船員生命財產安全，利用海上船舶遇險事故造謠抹黑大陸，對此堅決反對。

朱鳳蓮表示，2008年11月，海協會與台灣海基會簽署《海峽兩岸海運協議》，實現海上客貨運直航。兩岸直接通航極大便利了兩岸民眾往來和經濟交流，為增進兩岸同胞共同利益福祉發揮了重要作用，這是有目共睹的事實。

朱鳳蓮也說，該船出港後即遭遇颱風受困，申請拖輪救助因風浪太大未果，又多次申請返回基隆港被拒，當晚該船失去動力在野柳附近擱淺，全體船員不得已棄船緊急避險。

朱鳳蓮痛批，「島內有些人無視大陸船員生命財產安全，利用海上船舶遇險事故造謠抹黑大陸，我們對此堅決反對。」

▲陸籍貨輪「鈺洲啟航」擱淺於野柳岬岸。（圖／航港局提供）

據了解，陸籍貨輪「鈺洲啟航」10月14日進入我基隆港西岸20號碼頭時，船上新購橋式機，撞倒基隆港岸上的舊式橋式機。事後保險公司與大陸貨櫃、基隆港務分公司協商談判理賠，最終賠償1.4億元。

好不容易解決賠償問題，陸籍貨輪「鈺洲啟航」又在颱風來之前離港引爭議，消息指出船長和船公司曾經多方評估，擔心颱風逼近，出港有風險，曾經爭取留在港內躲避颱風，最終我方沒有批准。

隔天中央氣象署於10月29日下午5時30分發布康芮颱風海上颱報，鈺洲啟航貨輪於當天大約上午8點出港，因海象不佳，行經野柳海域時，被迫錨定待援。

為何有颱風還放行陸籍貨輪出港？根據《中央社》報導，基隆港務分公司表示，「鈺洲啟航」載運橋式起重機，貨載量體過大、重心過高，且高度達水線以上70公尺，遠超過貨櫃船高度，「鈺洲啟航」自知無法在港避風，在基隆港自10月31日清晨6時開始實施船舶進出港管制前，已於10月28日下午提出出港避風申請，基隆港務分公司考量「鈺洲啟航」在港避風的困難性，於當天下午5時7分同意出港。

報導指出，前基隆市船務代理公會理事長曹育民表示，以前颱風來襲時，靠泊在基隆港的船舶會塞到爆，雙靠泊甚至三靠泊都有，因為當時的港務人員深知基隆港內港三面環山，非常適合避風。

報導表示，曹育民表示，但颱風來襲難免會有危險性，如今基隆港務分公司就為了這個「難免」，不准船舶在基隆港避風，港務公司把船舶趕出港都說是「有根有據」，因為已提早公布並通知，但這種作法真的是禍國殃民，遺害百代。