天兔颱風明北轉逼近東台灣　專家曝2地「強風豪雨熱區」

▲天兔颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

天兔颱風持續增強，天氣風險公司分析師李至晟指出，天兔將在周四下半天掠過呂宋島東北部，預測周四晚間起南部、東半部出現間歇性陣雨，周五晚上到周六清晨，距離颱風最近的恆春半島跟花蓮、台東，留意強風和豪大雨的威脅。

李至晟今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，目前隨著桔梗颱風減弱並遠離，水氣減少，白天各地會轉為多雲到陰的天氣為主，迎風面的北海岸到東半部跟午後山區會有短暫雨。

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他表示，氣溫也因為東北季風減弱逐漸回升，今天北部、東北部高溫可來到25至28度，中南部、花東高溫28至31度。明天水氣跟冷空氣都更少，全台轉晴到多雲，高溫也都普遍來到30度以上，是近期氣溫的高點。

「明晚因為天兔颱風接近有所轉折。」李至晟指出，天兔中心將在周四下半天掠過呂宋島東北部，並沿著太平洋高壓邊緣北轉，周五進入巴士海峽，周五晚上到周六清晨在台灣的東南近海轉東北後，預測周六趨向琉球群島並遠離台灣。

他說，目前看來距離相當近，氣象署很有可能在明後天發布警報，預測周四晚間起南部跟東半部陸續出現間歇性陣雨，周五晚上到周六清晨，距離颱風最近的恆春半島跟花東更要留意強風和豪大雨的威脅。

李至晟表示，受到地形屏障的西半部地區，預測在這段時間會轉為跟近期類似的陰偶雨天氣。一個比較好的消息，是天兔颱風在北上過程中會快速減弱，各地風雨可望在周六白天快速緩和，逐漸轉為東半部迎風面短暫雨的天氣。

周日天氣，李至晟表示，天兔颱風移動到琉球那霸附近後，對台灣已經沒有顯著影響，這時適逢下一波東北季風南下，預期北部、東半部降雨增多。

此外，李至晟說，萬宜颱風可能再度侵襲菲律賓，目前看起來萬宜颱風受到東北季風跟地形雙重不利因素，會在呂宋島附近減弱，再度北上的機會較低，但外圍水氣可能配合東北季風，為北海岸到東北部帶來局部大雨，到下周中後期才會變成比較單純的東北季風天氣型態。