　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天兔颱風明北轉逼近東台灣　專家曝2地「強風豪雨熱區」

▲▼天兔颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

▲天兔颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

天兔颱風持續增強，天氣風險公司分析師李至晟指出，天兔將在周四下半天掠過呂宋島東北部，預測周四晚間起南部、東半部出現間歇性陣雨，周五晚上到周六清晨，距離颱風最近的恆春半島跟花蓮、台東，留意強風和豪大雨的威脅。

李至晟今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，目前隨著桔梗颱風減弱並遠離，水氣減少，白天各地會轉為多雲到陰的天氣為主，迎風面的北海岸到東半部跟午後山區會有短暫雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，氣溫也因為東北季風減弱逐漸回升，今天北部、東北部高溫可來到25至28度，中南部、花東高溫28至31度。明天水氣跟冷空氣都更少，全台轉晴到多雲，高溫也都普遍來到30度以上，是近期氣溫的高點。

「明晚因為天兔颱風接近有所轉折。」李至晟指出，天兔中心將在周四下半天掠過呂宋島東北部，並沿著太平洋高壓邊緣北轉，周五進入巴士海峽，周五晚上到周六清晨在台灣的東南近海轉東北後，預測周六趨向琉球群島並遠離台灣。

他說，目前看來距離相當近，氣象署很有可能在明後天發布警報，預測周四晚間起南部跟東半部陸續出現間歇性陣雨，周五晚上到周六清晨，距離颱風最近的恆春半島跟花東更要留意強風和豪大雨的威脅。

李至晟表示，受到地形屏障的西半部地區，預測在這段時間會轉為跟近期類似的陰偶雨天氣。一個比較好的消息，是天兔颱風在北上過程中會快速減弱，各地風雨可望在周六白天快速緩和，逐漸轉為東半部迎風面短暫雨的天氣。

周日天氣，李至晟表示，天兔颱風移動到琉球那霸附近後，對台灣已經沒有顯著影響，這時適逢下一波東北季風南下，預期北部、東半部降雨增多。

此外，李至晟說，萬宜颱風可能再度侵襲菲律賓，目前看起來萬宜颱風受到東北季風跟地形雙重不利因素，會在呂宋島附近減弱，再度北上的機會較低，但外圍水氣可能配合東北季風，為北海岸到東北部帶來局部大雨，到下周中後期才會變成比較單純的東北季風天氣型態。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／荒唐！　警染毒吸到臉爛掉
阿堂鹹粥悄降價　最新售價曝光
快訊／1.4億大谷50轟紀念球101揭幕！　陳金鋒、張育成出
日媒超狠打分：台灣12強「只贏澳洲」
校園田徑場驚見「蚯蚓大軍」！　萬頭蠕動恐怖畫面曝
變態校長偷拍16歲少女裸體！　隨身碟滿滿畫面
快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發海警
快訊／鄭文燦子弟兵　遭起訴求刑10年
天兔放第4次颱風假？　大票人崩潰：這六日無敵重要

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

天兔颱風估明發布陸上警報　3地猛灌雨彈「下到發紅時間曝」

王正坤醫師分享冬季乾燥皮膚保養攻略　護膚精油需稀釋防止灼傷

阿堂鹹粥降價「魚肚粥280元」！　網傻眼：喊賣一片虧一片卻降價？

田徑場驚見「蚯蚓大軍」！爬滿跑道嚇壞學生　萬頭蠕動恐怖畫面曝

強降雨猛轟「台鐵龜山=頭城水淹軌道」　單線雙向慢行

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

高麗菜「超種紫燈」亮起！　農業部長喊話：若崩盤絕不補助

天兔放第4次颱風假？大票人崩潰「這六日無敵重要」：別再放了

韓星開唱「高鐵11／17起增開3班次」　年底前周末4班次延後收班

麥當勞6點開店「已經有人在排隊」！店員忙翻：厚鬆整箱全下

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

陸男開車「保齡球式」撞人畫面曝

天兔颱風估明發布陸上警報　3地猛灌雨彈「下到發紅時間曝」

王正坤醫師分享冬季乾燥皮膚保養攻略　護膚精油需稀釋防止灼傷

阿堂鹹粥降價「魚肚粥280元」！　網傻眼：喊賣一片虧一片卻降價？

田徑場驚見「蚯蚓大軍」！爬滿跑道嚇壞學生　萬頭蠕動恐怖畫面曝

強降雨猛轟「台鐵龜山=頭城水淹軌道」　單線雙向慢行

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

高麗菜「超種紫燈」亮起！　農業部長喊話：若崩盤絕不補助

天兔放第4次颱風假？大票人崩潰「這六日無敵重要」：別再放了

韓星開唱「高鐵11／17起增開3班次」　年底前周末4班次延後收班

麥當勞6點開店「已經有人在排隊」！店員忙翻：厚鬆整箱全下

柯文哲剃光頭　黃國昌第一時間喊「無法表達感受」：我還沒看到畫面

快訊／荒唐！嘉市警染毒吸到臉爛掉　搜出「喪屍菸彈」又涉詐

王鴻薇「粉味」爆料翻車　綠委：台灣美女多「吃個飯都要被影射？」

躲營區廁所上網賭博！陸軍志願役慘輸欠債累累　被長官抓包下場慘

天兔颱風估明發布陸上警報　3地猛灌雨彈「下到發紅時間曝」

銳澤中籤賣掉最多賺4.85萬　掛牌首日蜜月行情漲逾4成

西門町「小香港街」港味消失　18間套房8100萬打包賣

身分證對中「698」3碼　王品原燒送18隻草蝦

清潔工發現「一顆人頭」沖到熱門沙灘上　警急設封鎖線調查命案

國光流感疫苗變色是「膠塞瑕疵」導致！食藥署將召開專家會議

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

生活熱門新聞

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

天兔「深夜偷偷卷眼」轉向時間延後　暴風圈恐涵蓋地區曝

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

面試問如何3秒把冰變成水？他出奇招錄取

LINE「17款免費貼圖」限時下載！超Q麥當勞、柴犬皮皮

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

YT唯一清流逝世5年「FB突發24字」　粉絲含淚

演藝圈邪教風波「台北朝熹宮」起底！　主事師姐曾是藝人

新北捷運「這路線」估搶先萬大線通車！通勤族大讚：一路睡到爽

他買下酒菜沒人知鵝母　千人曝正解

麥當勞「厚鬆餅堡」今早開賣！　粉絲朝聖評價曝光

媽媽「喉嚨很痛」　醫一聽秒懂

更多熱門

相關新聞

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

天兔颱風今上午轉強升級為中度颱風，持續朝西北方向前進，中央氣象署技正林秉煜指出，最快今天深夜到明晨發布海上颱風警報，明天下半天有機會發布陸上颱風警報，周五、周六是最接近台灣的時候，尤其周五在東南部有大雨發生的機率。

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

天兔威力增強　日氣象廳估17日穿越蘭嶼

天兔威力增強　日氣象廳估17日穿越蘭嶼

阪神火球男預計對戰台灣先發！

阪神火球男預計對戰台灣先發！

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

關鍵字：

颱風天氣台灣警報風雨

讀者迴響

熱門新聞

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

快訊／揭陳時中餐敘「爆乳辣妹相陪」翻車　王鴻薇道歉了

畢書盡遭老東家求償3千萬！痛心暴哭

天兔「深夜偷偷卷眼」轉向時間延後　暴風圈恐涵蓋地區曝

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

面試問如何3秒把冰變成水？他出奇招錄取

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

朴浩山道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」

LINE「17款免費貼圖」限時下載！超Q麥當勞、柴犬皮皮

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

宋再臨好友「衝家中驚見遺體」

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面