彰化車禍頻傳「10個月100人身亡」！警分析3大肇事原因：長輩居多

▲彰化車禍事故頻傳，今年1到10月就發生96件死亡事故，共計100人喪生。圖為埔鹽鄉一名女師日前載3童遭垃圾車撞墜入大排。（圖／民眾提供）

記者閔文昱／綜合報導

根據彰化縣警局交通隊的統計，今年1到10月，彰化縣發生96件死亡事故，共計100人喪生。與去年同期的112件死亡事故、115人相比，車禍件數與死亡人數分別下降了16件與15人。對此，警方分析96件死亡車禍案件，歸結出前3名肇事原因，呼籲公眾在駕駛時，要加倍注意安全，避免不必要的悲劇發生。

據了解，今年死亡車禍件數最多的是鹿港分局轄區，共發生20件死亡車禍，造成20人喪命，分別是福興鄉11件、鹿港鎮7件、秀水鄉2件。另外，彰化市也發生10件死亡車禍，芳苑鄉則為8件。

警方分析96件死亡車禍案件，發現前3名肇事原因，分別是「駕駛疏忽」、「未依標線（號誌）指示行駛」以及「未依規定讓車」；發生死亡意外的車種以機車占大宗。

警方進一步指出，死亡事故發生年齡層以65歲長輩居多，而發生時段在早上8點到10點間最高，因此也呼籲鄉下地方路口提醒大家減速慢行，行經無號誌路口要注意停讓，不超速、不闖紅燈，注意行車安全。

彰化縣議員賴清美也表示，福興鄉、芳苑鄉屬於偏遠區域，鄉下產業道路出入的人不多，但常見用路人通過路口時衝刺，等於是在碰運氣，相關單位應多畫設警告標誌或標線，提醒減速。