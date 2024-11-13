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社會 社會焦點 保障人權

單車男過馬路被撞　駕駛下車救人...目擊他又被2車輾過慘死

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣公館鄉苗128線昨（12）晚發生腳踏車騎士連遭3車碰撞慘死的重大車禍。獨居的賴姓老翁騎腳踏車緩慢穿越馬路時，疑因視線昏暗，先遭轎車擦撞倒地，轎車駕駛停車要跑回現場向後車示警叫喊時，一輛藍色小貨車來不及反應直接輾壓老翁，後方一輛白色小貨車疑似撞上腳踏車，老翁送醫搶救宣告不治；警方今天報請檢察官相驗釐清肇事責任。

苗栗警分局說，昨晚6時許發生死亡事故在苗128線馬拉邦餐廳前路段，當時賴姓老翁（76歲）騎著腳踏車，自南側往北側要橫越苗128線，因年邁行動不便，腳踏車一度在馬路中間差點跌倒，後來緩慢行進時，先遭由西往東（銅鑼往公館）的何姓男子（34歲）駕駛的白色轎車擦撞倒地。

▲苗栗公館鄉苗128線昨夜發生單車遭3車連環碰撞，單車騎士慘死。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗128線昨晚發生單車遭3車連環碰撞，單車騎士慘死事故。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

▲苗栗公館鄉苗128線昨夜發生單車遭3車連環碰撞，單車騎士慘死。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方調查，何男驚覺撞到腳踏車後，趕緊把車開到路肩停下，跑回老翁倒地處，眼見後方藍色小貨車疾速而來，何男大聲喊叫企圖示警，可惜小貨車徐姓駕駛（68歲）疑似未注意前方動態，高速輾壓過賴姓老翁和腳踏車，後方由周姓男子（21歲）駕駛的白色小貨車，又撞上腳踏車。

警方說，老翁送醫傷重不治，家屬指他為台北人，目前在公館租屋獨居，可能騎腳踏車到苗128線買日常用品；據指出何男要到公館交流道鶴岡接小孩下課，藍色小貨車下班回公館家，白色小貨車北上新竹寶山工作，3名駕駛都沒有酒駕情形，但詳細肇事責任有待警方進一步調查。

▲苗128線昨晚發生單車遭3車連環碰撞，單車騎士慘死事故。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗警察分局提醒用路人，入夜後天色昏暗，視線不佳，駕駛車輛務必減速慢行、全神貫注，隨時注意車前路況，確保自己與用路人生命財產安全。

▲苗栗公館鄉苗128線昨夜發生單車遭3車連環碰撞，單車騎士慘死。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗公館鄉苗128線昨夜發生單車遭3車連環碰撞，單車騎士慘死。（圖／記者楊永盛翻攝）

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