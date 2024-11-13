新竹賓士男吸7毒品！逆向狂飆撞2機車釀1死6傷　涉5罪遭起訴

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導

新竹市虎林國中門口前的延平路二段，9月16日下午發生死傷車禍，一輛白色賓士因不明原因逆向衝撞，造成至少1人死亡、6人受傷。彭男於事發前吸7毒品毒駕上路，犯毒駕致死罪及過失傷害罪（4罪），共5罪，新竹地檢署今（13）日偵查終結，向新竹地方法院提起公訴。

曝光的影片可以看見，肇事白色賓士當時從車道靠右側一路往左飄移，先是橫越雙黃線後，逆向撞上對向的機車騎士後，幾秒後再撞上另一名騎車的71歲鍾姓阿嬤，並沿路將阿嬤推到卡在路邊的紅綠燈柱上慘死，現場車殼碎片散落一地，賓士更冒出白煙，相當駭人。

▲賓士逆向車禍造成1死6傷。（圖／民眾提供）

6名傷者中，有3人分別是4、5及8歲孩童，4歲與8歲孩童當時疑似被阿公騎車載著準備離開，沒想到遭遇車禍，5歲孩童則是跟死者同乘一輛機車，3名孩童的傷勢都較為嚴重，其中4歲男童有腳掌開放性骨折，5歲女童有肝臟遭撞擊損傷，8歲男童有左大腿骨折，都必須接受手術治療，成年人部分則有一位69歲李姓阿公、30多歲彭姓女子（坐副駕駛座）以及肇事34歲彭姓男駕駛。

警方追查後，發現送醫的30多歲彭姓女子就是賓士副駕駛，還是一名詐欺通緝犯，一度從醫院落跑被逮回。警方在車內搜出假車牌、槍、開山刀、毒品菸彈，將追查是否還有其餘同車人士，並釐清彭男是否涉及毒駕等情形，詳細車禍原因也待追查釐清。

▲肇事彭姓駕駛。（圖／記者陸運陞攝）

新竹地檢署指出，彭男於9月15日至16日間，先後施用第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命及第三級毒品硝甲西泮（Nimetazepam）、愷他命（Ketamine）與去甲基愷他命（Norketamine）、美托咪酯（Metomidate）和依托咪酯（Etomidate）等毒品，於16日下午4時許，駕駛自用小客車並同時於車內施用含有美托咪酯、依托咪酯之電子菸彈，超速並跨越雙黃線逆向駛入對向車道，撞擊2輛機車造成1死6傷。

新竹地檢署表示，彭男犯毒駕致死罪及第過失傷害罪（4罪），共5罪，依刑法第55條前段想像競合犯規定，應從一重之毒駕致死罪嫌論處。本案適用國民法官法程序進行審理，向新竹地方法院提起公訴，於今（13）日移請法院審理。