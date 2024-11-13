勞斯萊斯遭撞卻一副淡定 陸女漲粉百萬後遭疑擺拍

▲廣州一輛大貨車與勞斯萊斯相撞，勞斯萊斯女司機遭質疑是擺拍。（圖／翻攝自微博影片）

記者陳冠宇／綜合報導

近日，廣州市海珠區一輛大貨車撞上一輛粵港澳三地牌照的粉紅勞斯萊斯，其中，駕駛勞斯萊斯的女司機在事發後一週內陸續開了7次直播，社群媒體帳號的粉絲數從最初的3萬多飆升至130多萬。如今，不少大陸網友質疑此車禍是劇本，有擺拍之嫌。

《極目新聞》報導，11月4日晚間，一位大陸網友在社群平台分享了一段影片，影片中一輛綠色大貨車與粉色勞斯萊斯相撞，勞斯萊斯的車牌是廣州、香港、澳門的三地車牌，車頭受損，保險桿脫落，而女司機卻淡定地站在車前拍照，發布影片時還寫道：「改變不了事實，那就坦然接受」。

一時間，不少網友對該起事故中負全部責任的大貨車司機心生同情，擔心其收入不足以支付勞斯萊斯的維修費用。勞斯萊斯女司機隨後主動發影片，稱不需要大貨車司機的保險賠償，全部費用由她個人承擔，「大貨車司機其實也挺不容易。」

從勞斯萊斯女司機發布車禍的首條影片開始，僅一週時間，其社群帳號的粉絲數從最初的3萬多飆升至130多萬。相關數據顯示，從11月5日起，女司機還陸續開了7次直播，每場直播的觀看人次均超過一百萬。

一時間，關於該起事故的質疑聲鋪天蓋地。有網友發現，被撞的粉色勞斯萊斯是一輛2010款的古思特（Ghost），已有15年車齡，市場價七八十萬元（人民幣，下同），原色是黑色，後來車主加了粉色車衣，維修費用不會高達百萬元。還有網友查詢被撞的勞斯萊斯車牌，卻無法查詢到相關資訊。更有網友稱，大貨車司機與勞斯萊斯女司機在此次事故發生之前就認識。

▲勞斯萊斯女司機朱女士疑似與大貨車司機李先生（圓框處）的同框照片（圖／翻攝自微博影片）

對於網友稱勞斯萊斯女司機朱女士和大貨車司機李先生同框的照片，朱女士發布影片回應，稱照片是去年參加開業典禮時拍的，照片中的男子絕對不是李先生。

大貨車司機李先生還說，最近幾天，因不少網友質疑該起車禍為擺拍，他接到了不少網暴電話：「一天接幾十個網暴電話，我已經兩天沒有出門了，工作也因此受到影響。」

海珠區交警大隊工作人員表示，他們已收集關於該起事故的相關材料和證據，並已轉交給相關部門調查處理。