諾富特掰了！華航攜手凱悅打造全新機場飯店

▲諾富特將走入歷史。（圖／桃機）



記者楊庭蒝／綜合報導

中華航空11日宣布，旗下子公司「華航大飯店」即將在桃園機場推出全新品牌「桃園國際機場凱悅酒店」（Hyatt Regency Taoyuan International Airport），此舉標誌著在台灣市場經營15年的「諾富特」品牌即將結束。新品牌將自2025年1月1日起正式營運，並將成為台灣首間凱悅Hyatt Regency品牌酒店。

「華航大飯店」自2009年開業，並與法國雅高酒店集團合作引進Novotel品牌，這家被稱為「國門第一宿」的飯店位於桃園機場捷運站出口旁，地理位置優越，一直是商務旅客、親子遊客的熱門選擇。隨著與雅高集團的15年合約到期，華航選擇與凱悅酒店集團攜手，轉而將飯店委託給凱悅管理，此次的品牌更換在不影響營運的情況下進行，讓旅客能無縫接續享受優質服務。

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作為凱悅集團在台灣的第五個據點，桃園國際機場凱悅酒店計劃分階段進行軟硬體升級。首先，大廳和酒吧區將進行翻新，自助餐廳將於2025年3月展開改造，後續還將陸續提升客房和健身設施。酒店總共有516間客房、多間中西餐廳和宴會廳，並配有會議空間，預計可滿足不同需求的旅客，包括商務、會議、家庭和情侶旅客等，期待為旅客提供更現代且舒適的住宿體驗。

此外，凱悅酒店集團也已派遣梁子文擔任新酒店的總經理，未來將以更具彈性的管理模式，來擴展凱悅在台灣的市場版圖。