桃機明起分11天「關閉北跑道歲修」　不影響航班起降

▲桃園機場預定自11月5日至11月25日間、共計11個工作日，進行北跑道歲修。（圖／桃機公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

桃園機場今年3月進行南跑道歲修，發生航班延誤大亂，北跑道歲修作業選在年度航班量較低的11月進行，桃園機場公司今宣布，明（5日）至11月25日間的單數日凌晨例行關閉時段進行北跑道歲修，施工期間南跑道維持正常運作，不影響機場航班起降作業。

桃機北跑道歲修原定11月3日起進行，因康芮颱風來襲延至明日，桃機公司表示，為確保機場營運正常與施工順利，多次邀集相關單位召開施工前準備事項確認會議，並提醒航空公司注意飛航指南資訊更新，妥為規劃飛航計畫，相關施工資訊已發布飛航公告(NOTAM)、公告官網及媒體新聞稿宣導。

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▲桃園機場從明日至11月25日進行北跑道歲修，交通部次長林國顯（左二）到場視察。（圖／桃機公司提供）

交通部長陳世凱也聽取機場公司施工規劃及應變作為報告後，指示落實與民航局、飛航服務總台、航空公司代表聯席會、航空公司及地勤等各面向溝通協調。常務次長林國顯今也至桃機視察，指示因應天氣狀況及航班異動等情境，預先確認決策點，因應突發狀況時能及時應變。

為降低跑道歲修對機場營運影響，機場公司多次召開施工前準備事項確認會議，與相關單位共同逐一檢視包括近期航班運量趨勢、施工規劃，沙盤推演維持營運的各項應變方案，並成立施工專案管控群組及應變小組，協調各單位即時應變，隨時滾動檢討施工因應方案，以及公開施工相關資訊，加強對旅客、社會大眾的宣導，確保桃園機場航班營運與旅客疏運務必平順有序。

▲交通部次長林國顯（左一）至桃園機場視察北跑道歲修作業。（圖／桃機公司提供）

桃機公司指出，北跑道歲修施工於年度航班量較低的11月進行，利用北跑道凌晨0時30分至6時30分間的例行關閉時間進場刨鋪與回填，並於每日工作完成後即開放恢復營運；預計以11個工作日完成跑道著陸區(Touch Down Zone)與鄰接快速出口滑行道 (Rapid Exit Taxiway)等4大區域刨鋪。

機場公司表示，檢視自10月底啟用的冬季班表，統計每日凌晨0時至7時前，每小時表定起降航班均低於30架次，另施工日前均須最後確認天候良好方得以施工，故以單跑道運作評估，尚符合正常航班維持運作。若有任何突發狀況，如南跑道因故須暫時關閉時，將立即暫停北跑道施工，並迅速恢復以投入營運。