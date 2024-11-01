康芮發威！華航降桃機「被強風甩回空中」　空服員嚇：乘客狂尖叫

▲班機嘗試兩次才順利降落。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

康芮颱風挾帶狂風暴雨，造成全台災情不斷，也導致多架航班受到影響，一名華航空服員表示，昨日從沖繩飛往桃園，是她入行以來最可怕的落地經驗，第一次落地時突然有陣強風，機尾跟大怒神一樣甩上去，在外海盤旋15分鐘，再次挑戰落地，整台飛機上下左右甩，乘客不斷尖叫、爆哭，幸好最後平安抵達。

空服員在Threads分享恐怖經歷，31日早上報到時風已經很大了，那時內心很忐忑，如果早點返台，風雨也許會小一點，「總之颱風天機場人力根本大短缺」，不過，最讓人心驚膽跳的是降落在桃園機場的過程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

空服員指出，第一次嘗試降落時，突然有一陣超強陣風，「整個機尾跟大怒神一樣甩上去」，機長決定重飛，外海盤旋了15分鐘後，再度嘗試降落。在降落前5分鐘最難熬，飛機像遊樂園設施一樣，上下左右甩來甩去，乘客跟空服員都在尖叫，「後來乘客也情不自禁哭出來，還有吐出來了」。

雖然航行只有短短一小時，但對她來說卻是很漫長的一趟，「我不知道我到底經歷了什麼，我只知道我的人生跑馬燈都出現了，落地那一刻只覺得，回家真好」。

貼文曝光，網友直呼「辛苦了！你們能降落已經算順利的，有不少航班是轉降香港，甚至有買日本台北送新加坡過夜的」、「真的辛苦了，我住林口一直聽到飛機拉轉速的聲音 」、「辛苦你們了，對抗這種天災，你們的抗壓性要比往常更大，謝謝你們」。還有乘客留言，「辛苦你們了，謝謝你們帶我們一家平安回來」、「我是最後離開的那群，妳們還很貼心拿水給我們喝，真的是吐得淅瀝嘩啦，辛苦妳們了，感謝神機長跟機組人員們」。

貼文獲原PO授權轉載。