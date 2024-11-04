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星宇航空颱風天「重落地」　交長說重話：沒落實保守派遣

▲▼星宇航空10月29日起實施冬季班表，東京、熊本等航線增班，大阪、札幌放大機型。（圖／星宇）

▲星宇航空一架飛機日前降落在桃園機場發生重落地，交通部長陳世凱直言，沒落實保守派遣。（示意圖／星宇提供）

記者蔡亞樺／台北報導

康芮颱風日前襲台，星宇航空10月31日一架班機降落桃園機場時發生重落地，雖然最後順利降落，過程卻相當驚險，民航局事後展開調查，交通部長陳世凱今直言，保守派遣應落實，星宇航空看起來沒落實，民航局長何淑萍表示，正在調查操作過程是否違反規定，若確實違法將依「民航法」裁罰。

立法院交通委員會今安排「如何提升國外旅客來台觀光人數暨優化國旅體驗及降低旅遊消費爭議」專題報告，民進黨立委李昆澤提及，星宇航空日前在颱風天降落發生重落地事件，讓他聯想到2014年在澎湖機場發生的復興航空空難事件。

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李昆澤說，當年復興航空要重飛因為角度太低而嚴重撞擊，澎湖機場沒有盲降系統，事後經他要求才設立，但桃園機場現在有更好系統，航空公司在颱風期間應有依據最新氣象資訊去評估保守簽派。

▲▼交通部長陳世凱（左）赴立法院報告並備詢 。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

▲交通部長陳世凱（右）赴立法院報告並備詢。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

何淑萍回應，事前已要求航空公司保守簽派，事後已在檢討，包括不良天候的派遣包含風向、速限、能見度等3面向，近期就開會檢討，將律定規範給業者。

李昆澤表示，航空公司要不要派遣飛機，基礎在於機場有無開放，機場在合格內提供降落服務，業者也在相關範圍內盡量不要取消或延後班機，因為會造成虧損，因此民航局對於不良氣候的派遣規範要更明確，包含飛航組員的訓練要落實。

李昆澤進一步表示，星宇航空在6月已經發生過重落地事件，10月31日因為G值2.25超過該機型紅區，又是重落地，不可以再發生。對此交通部長陳世凱直言，保守派遣要落實，看來星宇航空沒有落實保守派遣。

何淑萍說，星宇今年發生幾次重落地，組員訓練要加強，不應該發生這樣情形，目前空中巴士原廠調查飛機，查完才會放飛，民航局也在調查駕駛操作過程是否違反相關規定，若違反將依民航局裁罰。

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