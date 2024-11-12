新北捷運「這路線」估搶先萬大線通車！通勤族大讚：一路睡到爽

▲新北市長侯友宜 。（圖／記者崔至雲攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

新北市捷運建設持續推進，串聯土城、三峽與鶯歌的捷運三鶯線預計將於2025年底完工，並計劃在2026年上半年通車，成為比台北市萬大線更早通車的新捷運路線。台北市的萬大線則預計2027年完工通車，兩線預期投入營運後，將大幅提升雙北交通便捷性。

針對即將通車的三鶯線，不少通勤族在網路上展開熱烈討論。有網友表示，三鶯線將讓從鶯歌到台北的通勤變得「一路睡到爽」，因為這條捷運線全長14.29公里、設有12個車站，未來乘客可以從鶯歌尾端一路搭乘至頂埔，再轉乘直達台北市區。此外，有人提到三鶯線經過國立台北大學等地，對當地學生與居民的日常交通也將帶來便利。也有不同意見的網友表示，可能搭乘台鐵更便捷，或認為三峽北大地區的通勤將因捷運而更方便。

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三鶯線作為新北市首條無人駕駛中運量捷運線，不僅連接土城、三峽、鶯歌等地區，未來更可望延伸至桃園八德，串聯桃園國際機場及高速鐵路。新北市長侯友宜表示，三鶯線的通車將帶動當地發展，並縮短三峽、鶯歌到台北的通勤時間約20分鐘。

相比之下，台北市的萬大線從中正紀念堂出發，經南海路、西藏路、萬大路，直達新北市雙和及土城地區，並計劃進一步延伸至樹林。目前施工進度達77%，台北市長蔣萬安表示，將力拼2027年完工通車。

