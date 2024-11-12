搭捷運「同一位阿嬤」插隊兩次！妹子神反擊　一票人笑了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前搭乘台北捷運時，連續兩次被同一位阿嬤插隊，於是上車後立刻向對方表達不滿，結果阿嬤沒有絲毫歉意，忍無可忍的她在下車前「給難看」；而網友們除了留言撻伐外，也歪樓笑說「這對話蠻可愛的。」

女網友在Threads提到，之前搭台北捷運時，連續兩次遇到同一個阿嬤插隊，所以上車後她隨即開口，「阿嬤！妳很愛插隊欸！」怎料對方一副理所當然地說，插幾個隊又不會怎樣，讓她頓時無言以對，忍不住反擊道「那妳很沒禮貌欸！」結果阿嬤也不服輸，繼續酸言酸語地回「妳最有禮貌。」

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後來，她趁下車之際，決定給對方一個教訓，於是大聲提醒「阿嬤下次不要再插隊囉！」而阿嬤則悻悻然地說，「不關妳的事。」

最後，原PO也笑說，「總之整個車廂都知道妳（阿嬤）愛插隊了，請在車廂內好好反省。」

對此，網友們紛紛回應，「越接近投胎年齡的人就越愛插隊，不知道為什麼欸」、「這種臉皮都很厚，不是很在乎別人」、「感覺很多長輩都有這個壞習慣，而且當下被糾正還會惱怒，認為自己年紀大就應該被讓」、「沒事啦！反正她時間也不多了」、「妳處理的好讚哈哈哈哈哈」、「感覺像嬤孫在鬥嘴」、「妳好E，好讚」、「好好笑...阿嬤臉皮無敵厚」。