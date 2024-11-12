日本爆牛結節疹！台灣「只禁乳品不禁牛肉」　防檢署：依國際慣例

▲日本爆發牛結節疹疫情，鮮奶、鮮奶油等乳品暫停出口來台。（示意圖／資料照）

記者楊惠琪／台北報導

日本農林水產省本月6日公告，福岡縣檢出牛結節疹陽性案例，根據農業部規範，日本鮮奶、鮮奶油將暫停出口來台，衝擊國內專用日本乳品的手搖飲店。有畜牧界人士不滿指出，只禁日本乳品卻不禁日本牛肉，恐衝擊肉牛產業。農業部防檢署副署長徐榮彬表示，依據國際動物組織和國際貿易慣例，肉品屬安全貿易產品，因此並未禁止。

徐榮彬指出，日本福岡縣發生牛結節疹疫情，依我國動物源性產品輸入檢疫條件規定，「牛奶其輸出國應於輸出前90天未發生牛結節疹案例或依世界動物衛生組織陸生動物衛生法典規範處理」，日本依檢疫條件於檢疫證明書加註輸出前90天未發生牛結節疹，因發生疫情而暫停發證。後續將視日本疫情控制情況，再決定何時解禁。

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有畜牧業者不滿指出，今年8月底金門一處肉牛場也曾爆發牛結節疹陽性案例，當時農業部隨即啟動防疫措施，公告暫停金門縣牛隻及其生鮮、冷凍、冷藏牛肉輸往台灣及其他離島，但現在日本爆發疫情，卻只禁牛乳、不禁牛肉，擔心產業受到衝擊。



對此，徐榮彬回應，依據世界動物衛生組織陸生動物衛生法典規定，骨骼肌為安全貿易產品，在國際貿易慣例上，爆發牛結節疹案例國家，並未禁止肉品出口，因此目前日本牛肉輸台未受影響，而牛結節疹不是人畜共通疾病，病毒只會感染牛隻，不會感染人類。

徐榮彬進一步指出，今年8月金門縣爆發牛結節疹案例，主要考量金門縣多次發現新型重大動物疫病入侵，有必要先予管制以釐清可能原因，以保障全國整體產業安全，與日本案例狀態及情境不同，待金門縣確保落實各項疫苗注射與防疫工作，經專家會議評估通過，即可恢復牛肉輸台。