18歲中國男「日本逆向狂飆」撞死人！　16歲男明知酒駕仍要上車

▲日本埼玉縣川口市醉酒駕駛致死事故，16歲中國乘客已被移送檢察機關 。（圖／翻攝自X）
記者邱晟軒／綜合報導
日本埼玉縣川口市日前發生一起酒駕逆行致人死亡的事故，一名18歲中國籍男子，酒後在單行道上逆向飆車，結果撞上一輛正常行駛的轎車，導致車上51歲男性駕駛身亡。警方最新調查發現，當時車內還載著一名16歲中國籍少年，明知駕駛已喝酒仍要求搭乘，8日遭警方以「酒駕共乘罪」移送。
根據日媒報導，該起事件發生在9月，當時一名18歲中國籍男子在川口市酒後駕車，逆行於單行道並撞上一輛轎車，造成51歲男性死亡。這名駕駛員因過失致死等罪名被移送法院。
經警方進一步調查，事發當時車內還載著一名16歲中國籍少年，且少年明知駕駛已有飲酒，仍要求共乘上車，事故發生後就離開現場。
據警方透露，該名少年事後在家人陪同下到警局自首，不過警方尚未公佈男孩的身份。
飲酒運転で100キロ超で逆走した中国籍の男、過失運転致死などで家裁送致— アルファ (@alfalfaGeinow) October 18, 2024
埼玉県川口市で18歳の中国籍の男が飲酒運転し、逆走して衝突事故を起こし、男性が死亡した事件で、さいたま地検は危険運転致死ではなく、過失運転致死の容疑で家庭裁判所に送致しました。#事故 pic.twitter.com/5zDzXGvgxN
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