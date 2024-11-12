18歲中國男「日本逆向狂飆」撞死人！　16歲男明知酒駕仍要上車

▲日本埼玉縣川口市醉酒駕駛致死事故，16歲中國乘客已被移送檢察機關 。（圖／翻攝自X）

記者邱晟軒／綜合報導

日本埼玉縣川口市日前發生一起酒駕逆行致人死亡的事故，一名18歲中國籍男子，酒後在單行道上逆向飆車，結果撞上一輛正常行駛的轎車，導致車上51歲男性駕駛身亡。警方最新調查發現，當時車內還載著一名16歲中國籍少年，明知駕駛已喝酒仍要求搭乘，8日遭警方以「酒駕共乘罪」移送。

根據日媒報導，該起事件發生在9月，當時一名18歲中國籍男子在川口市酒後駕車，逆行於單行道並撞上一輛轎車，造成51歲男性死亡。這名駕駛員因過失致死等罪名被移送法院。

經警方進一步調查，事發當時車內還載著一名16歲中國籍少年，且少年明知駕駛已有飲酒，仍要求共乘上車，事故發生後就離開現場。

據警方透露，該名少年事後在家人陪同下到警局自首，不過警方尚未公佈男孩的身份。