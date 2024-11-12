天兔颱風最新預測「1路徑直接襲台」　粉專示警：3地多注意

▲天兔颱風路徑預測。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

今天凌晨2時生成的天兔颱風，氣象署預估周五、周六最靠近台灣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，太平洋高氣壓減弱的幅度決定天兔北轉的時間點及位置，高壓減弱慢，天兔就會直接侵襲台灣，影響就會比較大。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，氣象署最新預測路徑，天兔颱風未來48小時沿著太平洋高壓邊緣移動，周四抵達菲律賓呂宋島，周五進入巴士海峽後，正好遇到太平洋高氣壓逐漸東退、減弱，此時天兔速度放慢，開始轉向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專指出，太平洋高氣壓減弱的幅度，決定天兔北轉的時間點及位置。高壓減弱快，天兔北轉早，沿著東部海域北上，暴風圈掠過東南部及屏東，高壓減弱慢，天兔就會直接侵襲台灣，影響就會比較大。

粉專認為，目前2個路徑都有機會，但確切情形要再觀察1到2天，「周五是關鍵中的關鍵」，周六、下周日南部、東部、大台北，有安排戶外活動的朋友，請多注意颱風動態。

氣象署預報員朱美霖說，天兔颱風持續往西北西方向移動，接近菲律賓海域，會再增強，周四靠近巴士海域及台灣南方海域，周五、周六距離台灣最近，因此對台灣天氣影響最明顯。

朱美霖表示，目前路徑仍有不確定性，可能從台灣東方海域往西通過，或接近台灣南方再往東北方移動。周五到下周日清晨在迎風面花蓮、台東、恆春半島，甚至為北部及南部這一帶來較大降雨。