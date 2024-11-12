快訊／腸病毒單周2.1萬人就醫「今年新高」　南部8歲男童重症

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒疫情還在燒！疾病管制署今（12）日公布，上周國內腸病毒就診逼近2.1萬人次，超越春夏疫情，為今年單周最高。另外，也新增1例感染腸病毒併發重症病例，為南部8歲男童感染克沙奇病毒A16併發重症，因為雙腳無力、發燒持續就醫，還因疱疹性咽峽炎伴隨走路不穩情況，收治加護病房。

依據疾管署監測資料顯示，第45周（11月3日至11月9日）門急診就診計20,913人次，較前一周（19,982人次）上升4.7%，疫情呈上升趨勢且處高原期，近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多佔比達37.7%，高於克沙奇A6型(佔17.0%)；其他克沙奇A型及腸病毒D68型等病毒亦持續於社區活動，疫情傳播風險持續。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年累計7例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例，克沙奇A16型及克沙奇 B4型各1例 ，其中5例為未滿1歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，呼籲大人小孩皆應持續採行相關預防措施，保持良好的個人衛生習慣、注意居家及學習環境的通風及定期清潔消毒、時常清洗及消毒幼兒常接觸物品及玩具、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期避免出入人多擁擠的公共場所等，才能防範社區內不同型別腸病毒之感染與侵襲。

另外，請家長及教托育人員留意學童及嬰幼兒健康狀況，如孩童經醫師診斷為感染腸病毒時，應在家休息，並避免與其他嬰幼兒接觸或至人口密集的公共場所，如出現重症前兆病徵，請儘速送至大醫院，以及時獲得妥適治療。

疾管署強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。