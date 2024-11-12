天兔颱風估3地納陸警範圍　專家：類似米勒颱風「雨在東南部」

▲天兔颱風有機會逼近， 風雨可能集中於宜蘭以南、花東、恆春半島及高屏山區等地。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

天兔颱風今凌晨2時生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇預估，周四中午前發布巴士海峽、東南部海域的海上颱風警報，後續接著發布花蓮、台東、高屏的陸上颱風警報機會也不低。他提到，天兔颱風跟2003年的米勒颱風，路徑相同、都是11月颱。

吳聖宇在臉書「天氣職人-吳聖宇」表示，天兔颱風有機會逼近，照氣象署最新的預報資料來看，周四接近呂宋島東北部，周五北轉進入巴士海峽，周六經台灣東南部近海後向東北加速移動，下周日遠離台灣附近區域。

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▲天兔颱風路徑預測 。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

他說，如果路徑不變，預估有機會周四中午前發布巴士海峽、東南部海域之海上颱風警報，後續接著發布花蓮、台東、高屏地區的陸上颱風警報機會也不低。但因預報路徑仍有變化空間，是不是會更往東邊調整，還需要持續觀察。

吳聖宇表示，從模式預報的資料來看，天兔颱風範圍小，且接近台灣過程會逐漸減弱，後期路徑往東北偏轉出去的機會大，風雨可能較為集中於宜蘭以南、花東、恆春半島及高屏山區等地，其他區域受影響相對較小，不過一樣要看路徑會不會有變化，目前只是暫時推估。

▲ 2003年的米勒颱風，與天兔颱風路徑相同、都是11月颱。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

他指出，過往颱風路徑的話，值得參考的對象是2003年的米勒颱風，路徑相同、都是11月颱，大氣環境以及颱風本身的型態條件也類似，當年米勒颱風的降雨集中在東南部，目前依照ECMWF做出來的降雨累積也大致相同。

此外，吳聖宇提及，「按照現在的預報，到了下周日，天兔跟萬宜2個颱風距離可能會蠻近的，會不會有什麼特別的變化? 現在還不知道，後續也值得密切注意。」