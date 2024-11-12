新國會智庫民調／7成民眾反對大罷免時代　5成6挺修選罷法

▲新國會智庫民調發布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

新國會智庫今（12日）公布新民調，顯示高達58.9%的民眾並不認同現行25%的罷免門檻；支持「罷免同意票應該超過被罷免者當選票數」主張的民眾為56.6%；認為發動大罷免不利國家安定的民眾則有近70%。國民黨立委羅智強指出，今日民調點出現行罷免制度的反民主現象，少數否定多數。

該民調以「若選罷法的規定修改為罷免要成立，其同意票應高於被罷免者當選的票數，避免經多數選票選出的公職人員被少數民意罷免，請問您支不支持修改選罷法？」為題，詢問受訪者，結果顯示，56.6% 表示支持，29.9% 不支持，13.5% 無明確意見。

針對「依現行選罷法，無論公職人員的當選票數有多高，罷免時只要有25%的選民投下同意罷免票，就可能將其罷免。請問您贊不贊成此種少數即可否決多數的規定嗎？」，28.4%贊成，58.9%不贊成，12.7%無明確意見。

另外，詢問「明年114年，執政黨有可能對在野黨立委發動全面大罷免，請問您認為發動大罷免對國家安定是有利還是不利？」，70%民眾認不利、16.7%認為有利。

羅智強認為，近期立法院正在審查罷免修法，分別針對程序門檻以及實質門檻來進行討論。從民調而言，58.9%民眾對於現行選罷法能夠用少數民意否決多數民意是不贊成的，支持罷免同意票要高於被罷免者當選票數的則有56.6%。羅智強表示，罷樑後民心發生改變，對「選輸不服，翻桌重來」相當反感，因為許多民眾看到罷免提議方的荒腔走板，不只讓保護市產的市長受到政治騷擾，更浪費基隆市超過3000萬的公帑。

文化大學新聞系教授莊伯仲表示，過去罷免門檻屬於雙二一，投票人數必須超過選民半數，且同意票過半才會通過。現制則是只要有25%的選民投票，而罷免同意票大於不同意即通過。因而不少民眾認為應該修法提高罷免成案門檻，以及針對過去出現的連署亂象，從嚴查核連署過程。

立委許宇甄表示，這份民調傳遞出台灣民眾對於現行選罷法導致國家安定、少數民意否決多數，非常擔憂。因為現行制度過於寬鬆，讓多數選民的價值不被尊重，將近七成的青年世代認為，頻繁的罷免將導致社會跟國家動盪不安，年輕族群希望有穩定的社會環境，罷免權力固然重要，但還是要合理且審慎行使。

藍委翁曉玲認為，這份民調充分反映出我國罷免制度出了問題，憲法保障人民權利，但制度卻被有心人扭曲成為不公平的現象，造成國家社會的不安定，民眾並不樂見不分青紅皂白的大罷免活動。翁曉玲以現行公職人員和總統選罷法為例，表示罷免總統極為嚴苛，但罷免地方首長卻十分容易，並認為相較日本、德國、韓國、英國等國，罷免與連署的門檻都比台灣更高，像法國這樣的老牌民主國家甚至沒有罷免制度。翁曉玲呼籲罷免制度應該要往更合理的方向前進，才能深化民主跟社會穩定。

本次調查由新國會智庫、人人未來基金會、中華民國民主學校協會共同委託趨勢民意調查股份有限公司執行，針對全國20歲以上的成人進行電話訪問，調查採用市內電話調查方式。訪問期間自113年10月30日至11月1日，共成功訪問1,090份有效樣本，資料依照全國20歲以上之性別、年齡、教育程度、縣市之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負2.97%之間。

