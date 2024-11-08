亞太菁英民調／賴清德滿意度過半　65％認為國會應遵守大法官釋憲

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

中華亞太菁英交流協會今（8日）公布最新民調，總統賴清德滿意度50.8%、不滿意度36.9%，對於大法官在憲法法庭的釋憲結果，有64.6％的民眾認為立法院有義務要遵守，僅19.3%認為沒有義務遵守，即便是國民黨、民眾黨支持者也有過半認為有義務遵守。

民調調查賴清德的信任度及滿意度。數據顯示，在賴清德信任度部分，有52.5%民眾信任賴清德總統，33.5%不信任；而在滿意度部分，有50.8%滿意賴總統施政表現，36.9%不滿意。顯見賴總統上任至今，都有超過半數以上的民眾給予正面評價。

此外，對於憲法法庭認定之前通過的立法院擴大職權法案大部分違憲的判決，有64.6%民眾認為立法院有義務遵守憲法法庭的釋憲判決，僅19.3%認為沒有義務遵守；且在政黨交叉分析中，即使是國民黨、民眾黨也分別有48.6%、57.5%支持者認為有義務遵守居多。

另外，有50.2%民眾依然認為，大法官以司法的專業在法律與憲法有衝突時做出解釋、是依照憲法的職權在判決；而認為大法官是依照執政者的意思在判決、是政治的工具的比例只有36.7%。

此次民調訪問係於2024年11月6日至11月7日進行訪問。此次成功訪問1155位全國22縣市年滿20歲以上的民眾，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.9%。本次調查方法係以市話、手機各半並行訪問。市話以中華電信家戶電話，依各縣市選舉人口，採分層隨機抽樣，電話號碼後兩碼隨機。

手機以政府公布之電話字頭，末5碼隨機抽樣。加權方法則是依內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區最新人口統計資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡採用多重反覆加權（Raking）處理。