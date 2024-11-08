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2成臺灣人是健康資本貧戶！南山人壽調查：不良生活習慣愈多BMI超標比例愈高

▲▼2成臺灣人是健康資本貧戶 南山人壽調查：不良生活習慣愈多 BMI超標比例愈高。（圖／業者提供）

▲南山人壽呼籲國人建立良好生活習慣，儲值自己的健康帳戶，擊退生活習慣病。（圖／業者提供，下同）

生活中心／綜合報導

生活習慣與疾病息息相關，舉凡癌症、心血管疾病、糖尿病等，皆與不良生活習慣有關，南山人壽關注生活習慣對國人健康造成的影響，首度發表《2024國人生活習慣趨勢大調查》，分析臺灣民眾生活習慣與健康儲備情形，回收逾1.8萬份有效問卷，調查發現具備4類以上不良生活習慣的人高達20%，又以30歲以下年輕世代比例最高，落入「健康資本貧戶」區間，顯示年輕人透支健康帳戶情形嚴重。南山人壽提醒，生活習慣對於健康影響甚鉅，建議以「1不3要」健康生活原則，從日常儲值健康帳戶。

南山人壽《2024國人生活習慣趨勢大調查》是保險業首次針對民眾的生活習慣與健康及保險行為，以線上問卷形式進行大規模抽樣調查，調查發現臺灣民眾的健康資本差距大，且國人普遍擔憂疾病發生，預估未來醫療需求金高達新台幣(下同)328萬元。南山人壽也積極作為，邀請專業的醫師、營養師、心理師及健身教練提供健康解方，幫助國人厚實健康資本。

勞碌命又不愛運動？ 近半數民眾每週運動低於1小時

調查顯示47%民眾每週運動時數低於1小時，遠低於世界衛生組織建議的2.5小時；臺灣人不僅運動量少，工作時數也很長，13%國人每日工作超過10小時，且25%國人下班後的自由時間不到2小時。造成愈來愈多人，習慣犧牲睡眠時間換取自由，17%的國人每日平均睡眠時數低於5小時。

▲▼2成臺灣人是健康資本貧戶 南山人壽調查：不良生活習慣愈多 BMI超標比例愈高。（圖／業者提供）

▲國人少運動且每日久坐、習慣晚睡又睡不夠。

不良生活習慣太普遍　僅1成民眾可歸類為「健康資本富豪」

不良生活習慣不僅指缺乏運動，本次調查共歸納出5大類國人的不良生活習慣，包含缺乏運動、久坐、吃宵夜、吃甜食、晚睡，發現具備4類以上不良生活習慣的人高達20%，又以年輕世代比例最高，落入「健康資本貧戶」區間；反觀僅10%國人沒有任何不良生活習慣，屬於「健康資本富豪」。調查也發現，生活習慣不良將影響國人的健康安全感，年輕世代健康信心相對薄弱，健康自評分數僅6.84分，低於中壯世代(31至50歲)6.91分、熟齡世代(51歲以上)7.27分。

▲▼2成臺灣人是健康資本貧戶 南山人壽調查：不良生活習慣愈多 BMI超標比例愈高。（圖／業者提供）

▲20%民眾有超過4類不良習慣，以年輕世代比例最高。

此外，擁有愈多不良生活習慣，BMI超標的比例也愈高，有5類不良生活習慣的人BMI超標比例達46%，但完全沒有不良習慣的人，BMI超標比例僅35%，差距顯著，顯示生活習慣確實影響國人健康，須留意潛藏的疾病風險。

生重病卻不敢停止工作的比例高達26%

國人的健康信心不足，擔心未來疾病找上門，受訪者預估未來每人所需的醫療金平均高達328萬元，但民眾實際上只準備了218萬元，存在約110萬元的缺口，其中健康信心低的族群，預估未來醫療需求額也相較其他人高，達374萬。罹病後的醫療支出龐大，竟有26%國人即使生重病也不敢休息，選擇邊治療邊工作，非常辛苦。

▲▼2成臺灣人是健康資本貧戶 南山人壽調查：不良生活習慣愈多 BMI超標比例愈高。（圖／業者提供）

▲未來的醫療需求及保險準備存在逾百萬以上的缺口。

醫療保障準備不足　僅實支實付最受青睞

然而，南山人壽調查也發現，國人的醫療保險規劃準備也不足，14%國人完全沒有規劃醫療保險，若考慮投保，80%國人會優先選擇實支實付，其次依序為重大疾病與特定傷病、住院日額與手術醫療、癌症醫療險、長照險。

南山人壽呼籲，民眾要提早為自己的醫療保障盤算，累積健康資本！除了實支實付外，也要留意「住院醫療」、「手術醫療」、「重疾癌症」、「意外傷害」、「壽險保障」、「長期照顧」等六大保障，建議民眾可善加利用組合型商品打底基本保障，若預算有限，可優先透過「定期險」提高投保額度，確保人生關鍵時期有足夠的保障。

為協助厚實臺灣的健康資本，南山人壽持續推出全方位的保險商品，近期並針對生活習慣不良容易造成的心血管疾病設計專屬保單，健康守護圈也攜手大健康產業合作夥伴，提供保戶「健康促進」及「醫療照護」等健康加值服務，藉由多元的保險商品組合，滿足民眾對於心血管疾病、癌症、糖尿病等生活習慣病的保障需求，民眾可依據生活模式、健康狀況規劃醫療保障，同時建立良好生活習慣、愈活愈健康。

提醒民眾，生活習慣對於健康影響甚鉅，建議以「1不3要健康生活原則」，從日常生活做起、儲值健康帳戶。一，不要高糖飲食，預防三酸甘油脂過高，遠離肥胖與心血管疾病；二，運動要量與質兼具，加強肌力和有氧訓練才能有效預防疾病；三，心理健康要照顧，尋找紓壓管道及專業協助，降低心血管疾病風險；四，保險保障要妥善規劃，才能留有餘裕接受高品質醫療照顧。

欲了解更多「2024國人生活習慣趨勢大調查」內容，可至南山人壽網站查看：https://bit.ly/3Yfc8jX

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