協商「偷襲」列選罷法拉高罷免門檻　綠黨團喊話韓國瑜勿讓藍白硬幹

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院長韓國瑜今（12日）下午將召集朝野協商《NCC組織法》修法、考試院、司法院人事同意權及總預算案追加預算等，而上午的協商通知中，「臨時」加列國民黨團提案《選罷法》修正、修高罷免門檻，被民進黨團質疑「偷襲」。民進黨團表示，2019年修《公投法》時，國民黨說連署增加身分證影本有個資外洩疑慮、侵害隱私，現在又要修法加身份證影本，毫無正當性，呼籲韓國瑜成為朝野緩和劑，而不是為藍白政變添柴火，跟民意對幹。

對於下午協商，民進黨團幹事長吳思瑤表示，吳思瑤指出，這周末已經有律師上街遊行，要求立法院暫停處理《憲法訴訟法》修法，民進黨團會要求韓院長盡速議定司法院人事同意權審查，不讓憲法法庭空轉。台電追加減預算部分，也希望在今天協商中安排具體審議時程，一一解決僵局。然而，昨天會議通知上並沒有看到《選罷法》協商，但今天收到的協商通知中，發現高度爭議的選罷法被排上來。

吳思瑤批評，在委員會被快轉通過、沒有討論的《選罷法》修正案，切莫在今天朝野協商中過水，若韓院長採取過水方式，而非讓朝野實質對話、逐條討論，周五很有可能在立院表決選罷法，不希望沒收民權、高度爭議的選罷法只是過水，像今天協商最後一項，就是針對財委會三分鐘通過的速食審查，協商議題個個重要，也都是超級核彈。

吳思瑤說，歷次修正選罷法程序，不論是哪一黨擔任召委都讓委員會充分討論，如果無法匯聚共識，送到朝野協商也會審慎討論，去年排黑條款，陳玉珍擔任召委審查多達7次。2016年下修罷免門檻、也就是民進黨救了黃國昌那次，由陳其邁擔任召委也在委員會審查5次。她呼籲韓國瑜，《選罷法》被閹割討論，難道朝野協商不能慎重為之、要跟民意對幹嗎？希望韓國瑜成為朝野緩和劑，而不是為藍白政變添柴火。

民進黨團副幹事長洪申翰坦言，確實很擔心韓院長配合國民黨讓選罷法朝野協商過水，匆匆在周五二、三讀表決把公民政治權力直接沒收，韓國瑜過去曾經被罷免過，不要讓社會覺得因為曾經被罷免、曾被高雄市民用公民權力制衡，所以今天用亂修選罷法方式閹割、報復公民權力，社會大眾會怎麼看？公民有權力監督政治人物，這個對象不分藍綠。韓國瑜應該堅守立法院長身分，讓朝野充分討論。

洪申翰指出，國民黨所有要修《選罷法》的論述中，都講不出合理理由要提高罷免門檻，連署增加身分證影本，但2019年修《公投法》時，國民黨說連署增加身分證影本，聲稱會有個資外洩疑慮、增加連署難度、侵害隱私等問題，結果國民黨現在提案說「罷免要增加身分證影本」，多麼沒有正當性？