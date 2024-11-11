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超商神券開搶！美式買2送2、韓式炸雞88折　球迷應援周邊免費送

▲▼2024世界棒球12強賽開打，全家在APP推出優惠神券開搶，指定美食88折。首戰對決宿敵韓國，邀請球迷嗑掉「韓式炸雞、韓式義大利麵」。11月13日起也將推出Premier12獨家周邊應援神物。（圖／業者提供）

▲2024世界棒球12強賽開打，首戰對決宿敵韓國，邀請球迷嗑掉「韓式炸雞、韓式義大利麵」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

2024世界棒球12強賽開打，加上適逢雙11，全家在會員APP推出優惠券開搶，指定美食88折。首戰對決宿敵韓國，邀請球迷嗑掉「韓式炸雞、韓式義大利麵」，一起「剋韓致勝」。11月13日起也將推出Premier12獨家周邊應援神物，單筆消費滿168元，即可獲得Premier12中華隊紋身貼紙；還有Let’s Café美式特大杯「買2送2」等活動。

▲11月13日至11月18日球賽期間，全家APP推出Let’s Café經典美式特大杯，冰熱不限「買2送2」優惠。（圖／業者提供）

中華隊11月13日首戰對決宿敵韓國，全家邀請大眾一起「剋（嗑）韓」，當天早上10點於全家會員APP優惠趣搶券，可獲得「韓式炸雞、韓式辛牛義大利麵」單件88折優惠券，邀請球迷朋友一起吃韓式，「嗑」敵致勝。

另外中華隊於11月14日至11月18日還有4場比賽，全家也將於每場對戰日早上10點，開放於全家APP搶券，推出「嗑」敵指定商品單件88折優惠券，讓大家幫中華隊集氣加油。

▲▼2024世界棒球12強賽開打，全家在APP推出優惠神券開搶，指定美食88折。首戰對決宿敵韓國，邀請球迷嗑掉「韓式炸雞、韓式義大利麵」。11月13日起也將推出Premier12獨家周邊應援神物。（圖／業者提供）

▲2024世界棒球12強賽開打，全家推出美食應援，還有世界棒球12強賽獨家周邊。（圖／業者提供）

看球賽也不能少了飲品跟美食，11月13日至11月18日，全家會員APP隨買跨店取推出「Let’s Café經典美式特大杯，冰熱不限「買2送2」優惠。即日起至11月26日，全家「媽媽煮藝」冷凍炸、烤物系列享2件92折、4件88折優惠；冷藏區的媽媽煮藝袋裝炸、烤物，11月13日至11月26日也享任選兩件92折優惠。

全家也推出世界棒球12強賽獨家周邊，凡是11月13日至11月26日，全台全家店舖單筆消費滿168元，即可免費獲得Premier12中華隊紋身貼紙，還可加價59元獲得Premier12中華隊棒球捏捏球。

▲▼2024世界棒球12強賽開打，全家在APP推出優惠神券開搶，指定美食88折。首戰對決宿敵韓國，邀請球迷嗑掉「韓式炸雞、韓式義大利麵」。11月13日起也將推出Premier12獨家周邊應援神物。（圖／業者提供）

▲全家推出Premier12獨家周邊應援神物。（圖／業者提供）

其中紋身貼紙收錄中華隊logo、Q版應援棒及棒球等圖樣，十分吸睛可愛；捏捏球則還原真實棒球大小，手感佳。無論是進球場觀賽，或是在家守著電視集氣，都是最強應援神器，贈品數量有限，喜愛中華隊的球迷們可把握收藏。

全家11月13日~11月18日，每場對戰日早上10點，在全家會員APP優惠趣搶券，推出「嗑」敵優惠券，數量有限，搶完為止：

11月13日，中華隊VS韓國，「韓式炸雞、韓式辛牛義大利麵」單件88折。
11月14日，中華隊VS多明尼加，「乖乖玉米脆條-特醇巧克力」單件88折。
11月16日，中華隊VS日本，「芝麻海苔香鬆細捲」單件88折。
11月17日，中華隊VS澳洲，「FamiCollection鮮乳餅」單件88折。
11月18日，對中華隊VS古巴，「三明治全品項」單件88折。

▼全家在11月13日~11月18日中華隊對戰期間，推出「嗑」敵優惠券。（圖／業者提供）

▲▼2024世界棒球12強賽開打，全家在APP推出優惠神券開搶，指定美食88折。首戰對決宿敵韓國，邀請球迷嗑掉「韓式炸雞、韓式義大利麵」。11月13日起也將推出Premier12獨家周邊應援神物。（圖／業者提供）

●7-11應援優惠

7-11應援觀賽美食需求，即日起至11月12日推出熱狗、大亨堡任選「第2件7折」優惠。另在即日起起至11月26日，袋裝零食、小零食隨手包、杯罐、條裝、堅果、爆米花等多款類別指定商品「任選第2件5折」。

業者推薦新品「蠟筆小新巧克比可可風味餅乾」、超萌「HelloKitty經典六角盒餅乾」新品優惠價119元。

除此之外，7-11也推出限量周邊陪球迷應援，包括限量球衣、T-SHIRT、球帽、紀念球、獨家限定啦啦隊女孩壓克力立牌等14款周邊，已從10月30日起開放預購，數量有限，售完為止。

▲7-11推出棒球周邊限量預購。（圖／業者提供）

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