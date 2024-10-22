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7-11聯名SUPER JUNIOR！10大韓式美食、香蕉霜淇淋　限定包裝必吃

▲▼7-11首度重磅聯名SUPER JUNIER-D&E，超人氣偶像DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫的肖像躍上商品包裝，一口氣推出10款韓式美食、飲料，就連思樂冰、霜淇淋都有限定包裝。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11首度重磅聯名「SUPER JUNIOR」，超人氣偶像DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫，躍上商品包裝，一口氣推出10款韓式美食、飲料。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

粉絲暴動了！7-11 首度重磅聯名SUPER JUNIOR-D&E，超人氣偶像DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫的肖像躍上商品包裝，一口氣推出10款韓式美食、飲料，像是「韓式爆漿燻腸起司飯捲」令人驚艷，就連霜淇淋、思樂冰都有韓系口味和限定包裝，10月29日起陸續在全台門市開賣，購買指定品還能獲得限量小卡、文件夾等周邊。

▲▼7-11首度重磅聯名SUPER JUNIER-D&E，超人氣偶像DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫的肖像躍上商品包裝，一口氣推出10款韓式美食、飲料，就連思樂冰、霜淇淋都有限定包裝。（圖／記者林育綾攝）

▲▼超人氣偶像DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫，在熱飲、霜淇淋上都有限定包裝。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11首度重磅聯名SUPER JUNIER-D&E，超人氣偶像DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫的肖像躍上商品包裝，一口氣推出10款韓式美食、飲料，就連思樂冰、霜淇淋都有限定包裝。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN 近來開發10款韓式鮮食，從早餐、午晚餐、點心、飲料、冰品等超強陣容，並重磅聯名SUPER JUNIOR-D&E，推出限定包裝。像是入秋後變化推出「韓式泡菜豆腐鍋」、「21Plus 人蔘糯米雞湯」暖胃料理，更有全台超商首創「韓式部隊鍋便當」，一份就有小菜、部隊鍋、紫米飯。

▲▼7-11首度重磅聯名SUPER JUNIER-D&E，超人氣偶像DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫的肖像躍上商品包裝，一口氣推出10款韓式美食、飲料，就連思樂冰、霜淇淋都有限定包裝。（圖／記者林育綾攝）

▲▼10款韓式美食包括「韓式泡菜豆腐鍋」、「21Plus 人蔘糯米雞湯」等暖胃料理，更有全台超商首創「韓式部隊鍋便當」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11首度重磅聯名SUPER JUNIER-D&E，超人氣偶像DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫的肖像躍上商品包裝，一口氣推出10款韓式美食、飲料，就連思樂冰、霜淇淋都有限定包裝。（圖／記者林育綾攝）

新品還有韓國直輸辣醬拌炒的「韓式辣魷魚拌麵」、濃郁起司和爆汁燻腸的「韓式爆漿燻腸起司飯卷」，另「韓式燒肉泡菜飯糰」內餡有鹹香燒肉搭配微酸泡菜。

▲▼7-11首度重磅聯名SUPER JUNIER-D&E，超人氣偶像DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫的肖像躍上商品包裝，一口氣推出10款韓式美食、飲料，就連思樂冰、霜淇淋都有限定包裝。（圖／記者林育綾攝）

▲濃郁起司和爆汁燻腸的「韓式爆漿燻腸起司飯卷」讓人驚艷。（圖／記者林育綾攝）

甜點則有「韓式馬卡龍」顏值美味並存，特別減糖、增厚的巧克力內餡濃郁不甜膩，外殼Q軟，咬下後滿滿幸福感。還有以韓國天冷街邊小吃糖餅為概念，開發「韓式糖餅麵包」。

▲▼7-11首度重磅聯名SUPER JUNIER-D&E，超人氣偶像DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫的肖像躍上商品包裝，一口氣推出10款韓式美食、飲料，就連思樂冰、霜淇淋都有限定包裝。（圖／業者提供）

▲甜點則有「韓式馬卡龍」顏值美味並存。（圖／業者提供）

▲▼7-11首度重磅聯名SUPER JUNIER-D&E，超人氣偶像DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫的肖像躍上商品包裝，一口氣推出10款韓式美食、飲料，就連思樂冰、霜淇淋都有限定包裝。（圖／記者林育綾攝）

▲還有以韓國天冷街邊小吃糖餅為概念，開發「韓式糖餅麵包」。（圖／記者林育綾攝）

而天氣轉涼後，熱罐飲料需求提升，7-11自有品牌「心熱園」此波獨家推出2款熱罐飲「韓國柚子飲」、「蜂蜜人蔘飲」，人氣偶像限定包裝，拿在手裡喝特別暖。

▲▼7-11首度重磅聯名SUPER JUNIER-D&E，超人氣偶像DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫的肖像躍上商品包裝，一口氣推出10款韓式美食、飲料，就連思樂冰、霜淇淋都有限定包裝。（圖／記者林育綾攝）

▲熱罐飲料推出獨家推出2款熱罐飲「韓國柚子飲」、「蜂蜜人蔘飲」。（圖／記者林育綾攝）

CITY TEA現萃茶祭出「莎郎嘿柚韓柚風味青茶」，使用韓國黃金柚、蒟蒻椰果增添口感，與青茶碰撞出韓式風味新層次。

▲▼7-11首度重磅聯名SUPER JUNIER-D&E，超人氣偶像DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫的肖像躍上商品包裝，一口氣推出10款韓式美食、飲料，就連思樂冰、霜淇淋都有限定包裝。（圖／記者林育綾攝）

▲CITY TEA現萃茶祭出「莎郎嘿柚韓柚風味青茶」。（圖／記者林育綾攝）

不僅如此，7-ELEVEN也攜手韓國家喻戶曉的「Binggrae香蕉牛奶」，打造「香蕉牛奶口味雪淋霜」霜淇淋！滿滿香蕉甜香與奶香，融合霜淇淋，讓人回味無窮。10月30日起至12月10日每周五六日，使用iCash 2.0或 iCash Pay支付，還享「第二件半價」優惠。

▲▼7-11首度重磅聯名SUPER JUNIER-D&E，超人氣偶像DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫的肖像躍上商品包裝，一口氣推出10款韓式美食、飲料，就連思樂冰、霜淇淋都有限定包裝。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN也攜手韓國家喻戶曉的「Binggrae香蕉牛奶」，打造「香蕉牛奶口味雪淋霜」霜淇淋。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11首度重磅聯名SUPER JUNIER-D&E，超人氣偶像DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫的肖像躍上商品包裝，一口氣推出10款韓式美食、飲料，就連思樂冰、霜淇淋都有限定包裝。（圖／記者林育綾攝）

▲思樂冰此波也推出全新口味「蜂蜜柚子風味思樂冰」。（圖／記者林育綾攝）

思樂冰此波也推出全新口味「蜂蜜柚子風味思樂冰」，10月30日至12月10日每周末五六日，思樂冰全品項「第二杯7折」優惠。

▲▼7-11首度重磅聯名SUPER JUNIER-D&E，超人氣偶像DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫的肖像躍上商品包裝，一口氣推出10款韓式美食、飲料，就連思樂冰、霜淇淋都有限定包裝。（圖／業者提供）

▲購買指定商品，送明星小卡、資料夾。（圖／業者提供）

10月29日起至10月31日限時3天，購買指定韓系鮮食，就送「SUPER JUNIOR-D&E」限量小卡1張，共有6款造型隨機贈送。10月30日至11月12日，購買心熱園韓國柚子飲、蜂蜜人蔘飲，單筆滿140元，就贈送限量SUPER JUNIOR-D&E文件夾1個（兩款隨機），數量有限送完為止。

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關鍵字：

韓式美食7-11SUPERJUNIOR-D&E香蕉牛奶霜淇淋

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