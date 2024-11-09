重視生命教育延續愛的循環　成醫辦世界安寧日紀念活動

▲成大醫院積極響應「世界安寧日」，與成功大學、台灣安寧緩和護理學會和紙風車劇團共同舉辦紀念活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年「世界安寧日」主題是「安寧承諾，全程關懷：回首來時，共創未來」，成大醫院積極響應，與成功大學、台灣安寧緩和護理學會和紙風車劇團共同舉辦紀念活動，結合劇團演出、專家對談和活動宣導，傳遞安寧照護的核心價值，將安寧善與愛的循環持續傳承。

▲成大醫院鄭修琦副院長感謝各界共同攜手響應本次活動，邱智鈴理事長、蔡兆勳院長、鄭修琦副院長、蔡登俊董事長、張敏宜執行長（左起）都與會。

紀念活動9日在成功大學成功廳舉行，榮幸邀請紙風車劇團演出行動劇「心所愛的人」，戲劇改編自作家小野的繪本，帶領觀眾跟著劇中人物體會生命中的失落，從角色經歷中學習尊重、關懷與珍惜。

▲成功大學沈聖智教務長為活動致詞。

▲台南市政府衛生局李翠鳳局長為活動致詞。

成大醫院也精心安排座談會，邀請台大醫院金山分院蔡兆勳院長、台灣安寧緩和護理學會理事長邱智鈴等專家，共同探討台灣安寧療護的發展現況與未來挑戰，在逐漸邁入高齡化社會中，一起思考如何提供高齡者更尊嚴的生命末期照護，幫助家庭提前評估照護選擇，以減輕未來可能的負擔。

▲紙風車劇團 「心所愛的人」，以輕鬆生動的方式，帶給全場歡笑且具有生命教育的演出。

成大醫院李經維院長表示，成大醫院成立安寧緩和療護團隊至今已30年，一路走來，持續提升安寧照護品質，致力以人性化的方式提供全面的支持。呼應今年世界安寧日主題「安寧承諾，全程關懷」，藉由活動交流讓更多人了解安寧緩和療護的價值，推動群眾在照護上對生命的尊重；「回首來時，共創未來」成大醫院將持續攜手各界合作，在醫療服務層面精進，更給予患者心靈陪伴與支持，讓每一位患者都在生命中保有尊嚴。

安寧緩和療護理念不斷宣導「愛要及時，活在未來」，民眾於活動中向身旁家人親友表達—「道謝、道愛、道歉」，在溫馨充滿教育意義的氣氛中，思考生命的價值與愛的表達。成大醫院感謝所有來賓的參與，也感謝超捷國際物流股份有限公司的大力支持，蔡登俊董事長全心推廣台灣本土文化藝術，關注公益事業，共同成就了這場意義非凡的生命教育活動。