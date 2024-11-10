貢獻正能量！高雄市蕙新獅子會捐贈偏鄉醫療資材車

▲高雄市蕙新獅子會捐贈廂型車助偏鄉醫療 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

財團法人福智慈善基金會長期致力於偏鄉醫療、社會救助及物質濟助工作，因近年來偏鄉醫療受惠人數增加迅速，相關醫事人員及醫材載送需求遽增，現有的二手車輛不敷使用，高雄市蕙新獅子會有鑑於此，特別結合該會獅姊及地方愛心人士之力量，集資捐助了全新八人座客貨廂型車一部。

捐贈儀式8日在高雄福智華榮教室舉辦，當日，由蕙新獅子會林姿吟會長將車鑰匙交給福智慈善基金會賴錫源董事長，賴董事長也回贈醫材車模型及感謝狀，感謝獅子會，以及復郁機械王木董事長、施鴻基先生、高市義交大隊吳俊毅大隊長等捐款人士的愛心，讓偏鄉醫療工作獲得即時且實質的改善。

獅子會300E-3區總監黃明祿也致詞表示，有感於福智慈善基金會長期至偏鄉公益關懷，面臨近年關懷醫療資訊匱乏，獅子會秉持提倡大同世界、發揚人類博愛，以及關懷社會福祉的精神，提供即時有效的援助，希望為社會貢獻己力。期許今日的捐贈只個開始，未來也將持續投入更多愛心到偏鄉以及需要的民眾。

▲高雄市蕙新獅子會捐贈廂型車助偏鄉醫療 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

福智慈善基金會賴錫源董事長表示，感謝獅子會發揮慈愛的精神，集結愛心人士共同為偏鄉關懷資源貢獻力量，提供弱勢族群適時的幫助和最溫暖的陪伴。基金會將善用此資材車，進行偏鄉長者接送、醫療義診資材運送、弱勢關懷服務等，讓善的漣漪源源不絕。

福智慈善基金會多年來秉持人飢己飢、人溺己溺的精神，致力於「急難救助」、「慈善義診」、「社會關懷」等公益行動。自2015年起，規劃醫療義診團深入臺東泰源部落、高雄梅山部落、拉芙蘭部落、復興部落、屏東大路關、屏東墾丁社頂部落等地區舉辦義診活動。除了提供中西醫義診之外，同時視當地需求提供義剪、友善農業輔導、經典教育、淨街、兒童才藝課程、健康講座等不同的社區服務活動。期望能從關懷當地居民開始，建構對社區長遠發展的正面影響。

