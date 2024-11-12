人妻偷視障者手機　掰「裡面有先生外遇證據」判關5個月

記者黃翊婷／台北報導

女子小花（化名）今年3月間偷走一名視障人士的手機，被逮之後辯稱，「有聲音叫我去拿手機，裡面有我先生外遇的證據」。不過，台北地院法官檢視現場監視錄影畫面，認為小花行竊時曾觀察、張望，知道審時度勢、趨利避害，意識能力與控制能力均無問題，最終不採信她的說詞，並依竊盜罪判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

▲小花聲稱，偷來的手機裡有丈夫外遇的證據。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小花今年3月間在台北市某店面的櫃檯桌上，發現一部價值3萬元的手機，竟起了貪念，私自將手機拿走；落網之後，她辯稱，當時已有2、3個月沒睡好覺，「有聲音叫我去拿手機，裡面有我先生外遇的證據，我就去把它拿走了。」

不過，台北地院法官檢視現場監視錄影畫面，發現案發當時小花將雙手背在背後，緩慢走到店家前觀察放在桌上的手機，接著轉頭看向走廊和店內，一度拿起手機又放回去，再抬頭看了看走廊，最後才將手機拿走。

法官認為，從監視器畫面中可知，小花明知自己的行為違法，為了避免被發現還頻頻觀察、四處張望，顯然可以審時度勢、趨利避害，意識能力與控制能力均無欠缺或顯著減低，具備責任能力，因此不採信她的幻聽說詞。

法官表示，受害者為視障人士，手機具備語音功能，是受害者賴以生活的重要工具，小花卻擅自竊取弱勢者生活必需之物，尤應譴責，考量到她已坦承犯行，但至今未賠償受害者的損失，最終依竊盜罪判處她有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。