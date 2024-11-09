他返台被抓包鞋底藏海洛因　一照X光驚見「下面還有5顆」

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）今年7月間從柬埔寨搭乘飛機返回台灣，一下飛機就被抓包鞋底藏有1包海洛因，被檢警帶去醫院進行X光拍照檢查，這才發現他的體內竟然還藏著5顆海洛因。台北地院法官日前審理此案，並依運輸第一級毒品罪判處阿輝有期徒刑8年6個月。

▲阿輝經過X光拍照檢查，才被抓包體內還藏有5顆海洛因。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝與已經遷到國外的台灣男子談好合作運毒，今年7月間他先從台灣搭機前往柬埔寨，並與該名男子相約碰面，取得5顆用保險套包裝的海洛因之後，再自行塞入肛門，接著搭機返回台灣。

然而，阿輝一抵達機場就被檢警抓包，當場查扣他藏在鞋底的海洛因1包。檢警經過阿輝同意，將人帶到醫院進行X光拍照檢查，這才發現他的體內竟然還有5顆海洛因。

阿輝被捕之後，對於上述犯行均坦承不諱。台北地院法官認為，阿輝正值青壯年，卻不思以正當途徑賺取錢財，反而貪圖利益答應幫忙走私毒品，而且他身上的海洛因總凈重298.22公克，純度81.55％，純度及重量非微，縱使他在這起案件中沒有獲利，但這些毒品如果流入市面，危害甚廣，應該嚴懲，最終依運輸第一級毒品罪判處他有期徒刑8年6個月，全案仍可上訴。