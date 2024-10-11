車上放球棒4警看一眼　駕駛嗆「到底要看三小」直接被逮

記者黃翊婷／台北報導

男子阿豪（化名）去年9月間開車外出，被4名警員發現他的車上有放置球棒，警員以目視方式檢查車內物品，他竟當場氣罵「X的X巴，到底要看三小」，因而吃上官司。台北地院法官日前審理之後，依侮辱公務員罪判處阿豪拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年，並向公庫支付1萬元。

▲阿豪不滿警員以目視方式檢查車內物品，竟脫口說出不雅字眼。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪去年9月間凌晨開車外出，行經台北巿忠孝東路與建國南路口時，遇到警方正在執行酒測勤務，4名警員攔查之後，發現他的車上有放置球棒，便以目視方式檢查車內物品，他竟心生不滿，當場嗆警「X的X巴，到底要看三小」、「X的X巴，你們在刁我你他X的」，反而被警員當場逮捕。

台北地院法官認為，阿豪以穢語辱罵依法執行公務的警員，悍然挑戰公權力，藐視國家法秩序的規範，行為確實不妥，考量到他已經坦承犯行，態度良好，具有悔意，過去也沒有犯罪紀錄，因此依侮辱公務員罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元。

法官接著表示，相信阿豪經過這次教訓，應當知道如何理性面對警員執行公務，未來無再犯之虞，於是予以宣告緩刑2年，以勵自新，但為了促使他尊重法律、強化法治觀念，仍有必要給予一定負擔，所以他必須在判決確定6個月內，向公庫支付1萬元，全案仍可上訴。