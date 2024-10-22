夫2個月激戰小三10次「還外帶回家」　妻見床照火大反擊

記者黃翊婷／台北報導

一名人妻控訴丈夫阿榮（化名）與小美（化名）發生婚外情，2個月內一共發生10次性行為，丈夫甚至趁她不在家時，將小美帶回家中留宿2次，她直到看見2人的聊天紀錄、床照等證據才知道此事，憤而對小美提告求償60萬元。台北地院法官日前審理此案，並判小美應賠償人妻15萬元較為適當。

▲阿榮坦承外遇小美，2人交往期間發生10次性行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫（現已離婚）因為工作關係經常出差，但在新冠疫情趨緩之後，出差頻率突然變得很頻繁，甚至經常找理由拒絕參加家庭活動，直到2022年12月間她意外發現丈夫與小美的聊天對話記錄，以及相簿內的親密擁抱、在床上衣衫不整的照片，才驚覺出事了。

人妻表示，丈夫眼見瞞不住了，這才向她坦承外遇，承認在2022年10月至12月間與小美發生10次性行為，還趁她不在家時，將小美帶回住處留宿2次；她自認配偶權受到侵害，憤而決定對小美提告求償60萬元。

小美則辯稱，交往之初不知道阿榮已婚，並非故意侵害人妻的配偶權，縱使她的行為不妥，但事後她已經與阿榮分手，甚至規勸對方回歸家庭，非屬惡意重大，此外，阿榮離婚之後，2人雖然仍保持聯絡，卻沒有恢復交往關係。

台北地院法官認為，小美不否認在2022年10月至12月間與阿榮發生10次性行為，另外又坦承在2022年11月、2023年2月間曾與阿榮一同入住民宿，她應當知道阿榮是有婦之夫，仍執意交往並發生性行為，最終判她應賠償人妻15萬元較為適當，全案仍可上訴。