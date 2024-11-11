分析／柯文哲3個月假單快到期　沒人敢主動碰「代理黨主席」敏感議題

▲民眾黨主席柯文哲請假黨主席3個月之後，隨即捲入京華城案，9月5日遭羈押禁見，11月1日更被北檢聲請延押獲准。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，北檢日前聲請延押2個月至明年1月4日獲准，當時民眾黨陣營包括柯妻陳佩琪在內，皆在社群喊「抗告」，但卻遲遲沒有下文，律師團直至11日最後期限才表態柯不抗告，也未像上次直接發表聲明，讓外界霧裡看花；柯文哲不抗告的動作，也象徵民眾黨接下來應正視「柯文哲請假3個月即將到期」問題，然而黨內至今沒人敢觸碰，連上週中評會都未多做討論，宛如成了「禁忌話題」。

「因為種種錯誤，我要向黨請假3個月，並自動申請調查，我個人也要好好反省，到底還能不能帶領民眾黨，給支持者一個願景跟繼續前進的力量。」柯文哲8月29日主持政治獻金說明記者會，宣布要請假黨主席職務3個月，讓柯粉們徹底崩潰，畢竟才剛歡慶民眾黨5歲生日，想不到主打清廉形象的「阿北」就深陷政治獻金風暴與京華城案，甚至還被上銬押入土城看守所。

▲柯文哲於8月29日記者會上鞠躬道歉，並宣布暫別黨主席職務3個月，「3個月假單」將於11月29日到期。（圖／民眾黨提供）

面對群龍無首的窘況，民眾黨隨即成立「中央緊急應變小組」，由黨團總召黃國昌、中央委員林富男這2名呼聲最高的「代理黨主席」人選，以及中評會主委李偉華共3人為首，創立群組進行溝通聯繫，針對重大議題做共同決策，努力想維持「團結一致對外」基調。

但民眾黨內部真的「團結」嗎？民眾黨早在沒有柯文哲這個「最大公約數」後，分成「黨中央派」與「蔡壁如派」，且各自擁護其人選，分別為黃國昌（黨中央派）、林富男（蔡壁如派），這也是「中央緊急應變小組」會有這2人的原因之一；儘管沒有人敢公開證實，各人馬也只會以「媒體見縫插針」反駁、安撫小草，但「茶壺風暴」才不會因此平息。

沒人敢公開正面談「代理黨主席」 全黨原認為柯文哲會抗告

依照民眾黨黨規第16條規定，「黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之。如所餘任期超過一年，應於出缺後六個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日」。

柯文哲自8月29日請假黨主席職務3個月，倘若是當天即時生效，那「假單」應於11月29日到期；就在北檢聲請延押柯文哲2個月且獲准的11月1日當天，外界開始討論「代理黨主席」議題，認為柯文哲「無法執行職權」時間將超過11月29日，此時身兼中央委員的台中市黨部主委江和樹表態，要在中央委員會提案，將柯文哲請假天數由3個月延長至無期限。

但過了一天，江和樹提及「如果真的要選擇，我會選擇黃國昌！」認為黃有經驗與聲量，能帶領民眾黨走向新的未來；蔡壁如也喊出「支持黃國昌」，但一句「若黨需要，我也願意挺身而出」也保留伏筆。而黃國昌4日僅保守回應，此刻最重要的事情，就是每個人做好自己的工作。

▲黃國昌、蔡壁如。（組合圖／ETtoday資料照）

就在黃國昌的不正面答覆後，成功讓「代理黨主席」議題在公眾面前被淡化。據了解，這是因為當時黨內評估「柯文哲會提抗告」，無論是黨中央或黨團內部會議都有討論，認為案情還有變數，儘管知道抗告成功機會渺茫，但倘若高院願發回更裁，有機會換一位法官重審，所以上週才不斷在社群貼出「抗告」大圖，就算柯文哲看不到，也想凝聚士氣。

由於民眾黨無法與柯文哲律師聯繫，所以黨內只能自行評估，柯提抗告的時間點可能落在11月5、6日，但卻遲遲等不到消息。就這樣時間來到11月7日，中評會召開受颱風影響而延期的例會，據了解，當天排定的議程包括柯文哲案，但前面還有前秘書長謝立功、前立委陳琬惠懲處案，會議時間約3個小時，最終以「沒討論到柯文哲案」結束會議，畢竟當時距離柯文哲可提抗告的最後期限還有好幾天。

「代理黨主席」變禁忌話題 等中評會詮釋「無法執行職權」定義

「這時候誰敢提代理黨主席？」多名黨內人士私下告訴記者，原本還在等柯文哲抗告，但到11月8日（週五）都沒結果時，心裡就開始有些擔憂，認為「如果有要提抗告，為什麼要壓線？」果不其然，柯文哲律師於11日表示柯不提抗告，卻不像上次羈押時發表聲明，無論是黨內或黨外都摸不著頭緒，黨中央也只能回應「尊重」。

有週刊分析，柯文哲不抗告「有助於二審的純淨無汙染」，政治上也能繼續塑造柯是政治迫害，讓黃國昌繼續用立委力量衝擊執政黨。不談論司法攻防、柯文哲何時會被起訴，若純以政治考量來說，民眾黨將在這一段期間遇到3大關鍵日期「11月29日柯文哲請假3個月到期」、「12月7日黨代表選舉」、「明年1月中央委員選舉」。

面對11月29日以前要解決的燙手山芋，中評會勢必得於11月底再開一次會，討論如何詮釋黨規中「因故無法執行職權」；據了解，中評會主委李偉華傾向「維持柯文哲請假」，但中評會屬於共識決，並非一人可做決定，加上如何對外解釋、讓支持者信服，成了中評會的難題。

有黨內人士認為，倘若中評會以「政治迫害」等特殊理由，應可延長柯文哲的假單；但也有黨內人士質疑「這種說法能維持多久？支持者真的能接受嗎？」不過中評會至今也還沒討論下次開會的日期。

此外，倘若中評會最後認定「柯文哲真的無法執行職權」，壓力就會落到中央委員上，屆時得開會推出「代理黨主席」，而該人選也將承擔「倘若柯文哲被起訴或一審判定有罪，要不要開除黨籍」重責大任，以及能否團結另一派系、甚至留住「柯粉」支持的棘手問題。