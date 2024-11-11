喊話「藍綠提出財劃法版本讓社會公評」　黃珊珊：理性討論面對問題

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

藍綠兩黨今（11日）於財政委員會，再度為《財劃法》爆發激烈攻防。對此，民眾黨立委黃珊珊表示，民眾黨的財劃法修正版本今天也會提案，爭取逕付二讀與財委會通過版本併案協商。她認為，藍綠兩大黨都還沒有提出自己的完整版本，未來這一個月的協商冷凍期，應該是執政黨與國民黨提出修正版讓社會公評的時機，大家都拿出版本來理性討論，才是真正面對問題、解決問題。

黃珊珊表示，今天財政委員吵成一團，但台灣民眾黨提出財劃法修正版本今天也會提案，明天排進程序委員會，爭取週五逕付二讀與財委會通過版本併案協商。

黃珊珊指出，可惜的是，經過大半年的溝通與多次公聽會、廣泛討論，行政院從頭到尾都不提版本。更可怕的是，當過地方首長的執政黨秘書長竟說不修法是怕地方政府亂花錢，好像主計、審計、地方縣市議員都是廢物一樣。同時，國民黨也說要提出修正版本靠攏台灣民眾黨的主張，但是至今依然沒有提出具體內容，可以拿來實質討論。

黃珊珊認為，藍綠兩大黨對於財劃法都還沒有提出自己的完整版本，未來這一個月的協商冷凍期，應該是執政黨與國民黨提出修正版讓社會公評的時機，大家都拿出版本來理性討論，才是真正面對問題、解決問題。

黃珊珊說，台灣民眾黨的版本繼續維持原有的主張與立場，他們主張垂直分配，不影響中央正式運作，水平分配不低於地方現有統籌稅款與補助款總額，財政部現有認為最好的分配公式與方案，也都可納入修法版本內，建立穩定長遠的制度。

黃珊珊直言，財劃法本不該是政治意識形態的對立，國家制度建立與落實地方自治，也都是每個政黨的主張。民眾黨譴責執政者因為中央集權又集錢的魔戒太過誘人，換了位子就換腦袋；但也不希望脫下的魔戒只是單純換個人戴上，讓財政分配的扭曲只是換個方向。

最後，黃珊珊強調，國家制度建立與落實地方自治，應該是透過建立一個長治久安的制度，將魔戒丟入火山，相信制度而非相信個人，中央與地方政府與人民才能三贏。

▼財政委員會朝野互槓。（圖／記者屠惠剛攝）