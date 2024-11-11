快訊／黃珊珊2度現身北檢　再次為「京華城便當會」被傳訊

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲2020年到2021年間，與市議員應曉薇3次便當會後，指示副市長彭振聲擔任京華城容積案PM，加速辦理送都委會，涉嫌圖利，台北地檢署為釐清便當會過程，8日指揮廉政署約談時任副市長、現為立法委員的黃珊珊作證，11日下午，黃珊珊再次現身北檢，繼續以證人身分接受訊問。

▲立委黃珊珊再次以證人身分到北檢出庭，為京華城案作證。（圖／記者劉昌松翻攝）

黃珊珊8日中午約12點首度以證人身分抵達廉政署作證後，下午近5點被移送北檢，據了解，黃珊珊表明當天晚上另有行程，因擔心無法及時完成複訊筆錄，檢察官同意讓黃珊珊先行離開，改約11日下午繼續以證人身分出庭。

威京集團旗下京華城公司在2017年間申請改建容積，威京主席沈慶京曾親自拜會當時北市副市長林欽榮、都發局長林洲民，京華城表達訴求失敗後，一邊開始打行政訴訟，一邊找上市議員應曉薇協助陳情。

應曉薇在2020年3月10日與柯文哲進行便當座談會後，柯文哲裁示研議容積率疑義，之後應曉薇又與柯文哲在2021年4月21日、8月10日進行便當座談會，柯文哲會後分別指示都發局、副市長彭振聲擔任PM，盡速協助辦理京華城案。

因原本市府態度頂多是依據監察院調查結果，給予京華城650%容積，部分官員與都委會委員原本反對另外給予容積獎勵，但疑遭受壓力噤聲，都發局還發出「奉交下」公文，告知京華城，會將陳情案送都委會研議。參與便當會的時任副市長黃珊珊曾受訪表示，她是府會總聯絡人，議員只要到市府的便當會，除非她有其他重要的會議，或者是生病，否則她一定都在，「我參加過數十場的便當會。」