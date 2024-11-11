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幼稚園學童參訪池上分駐所　開心大喊：我以後要當警察

▲幼稚園學童參訪池上分駐所變身「小小警察」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲幼稚園學童參訪池上分駐所變身「小小警察」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「我以後要當警察」！台東縣池上鄉福原國小附設幼稚園於11日上午10時舉辦戶外教學，約40名學童在師長帶領下，一行人浩浩蕩蕩的前進池上分駐所，受到警員黃暄淩等人的熱烈歡迎，除拿出各式應勤裝備外，還讓小朋友們親自吹酒測器及坐上巡邏車，讓大家開心變身為「小小警察」。園方希望藉由參訪分駐所的行程，讓小朋友們了解警察平日維持社會治安的辛勞，也藉由參訪行程能讓小朋友有正確的行為、觀念，讓犯罪預防向下扎根。

分駐所為了迎接「小小警察」的到來，預先將執勤時所使用的裝備防彈衣、反光背心、防彈頭盔、防彈盾牌、手銬等擺放於長桌上，讓這些小朋友們參觀。

當小朋友們走進分駐所時，就感受到和以前的參訪活動，有很大的差別，個個眼中充滿驚奇，當看到桌上擺了滿滿的警用裝備時，十分興奮的蜂湧向前，隨即由警員黃暄淩擔任小老師，詳實解說各項警用裝備的使用功能，並以生活中常會遇到的交通、婦幼安全及防詐等實例，配上卡通圖片說明，小朋友們皆能融入情境進入狀況，聽的津津有味、頻頻點頭。

另外也教導小朋友們，不要隨便跟陌生人走及說話，有問題找警察叔叔阿姨，讓我們幫助大家。隨後員警又帶著小朋友們至停車場，針對巡邏車詳盡的解說，現場小朋友反應熱烈，紛紛舉手提問，更興奮有秩序輪流穿上警察執勤反光背心、戴上警帽、坐上巡邏車內，興高采烈變身為「小小警察」，老師們也拿出相機為天真無邪的小朋友們，記錄下這美好的一刻。

關山警察分局表示，為加強青少年、幼童犯罪預防觀念，拉進警民距離，共同營造健康、無毒的安全社區，歡迎各年齡層學校參訪警察機關。因為警察是社區學習資源中不可或缺的ㄧ環，期待透過匯聚社區居民犯罪預防能量，有效降低犯罪案件發生率，讓我們居住在一個免於恐懼的優質環境中。

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