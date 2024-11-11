台東縣府攜手在地店家打造「慢東商號」　營造慢活風格舒適圈

▲台東縣府攜手在地店家打造「慢東商號」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推動產業轉型、提升品牌影響力，台東縣府積極協助在地業者增強品牌競爭力，注入產業新活力。今年度共輔導5家特色店家與5家品牌形象設計店家，於11日在台東美術館戶外野室咖啡舉辦「產業形象營造與店家再造輔導計畫成果展」。透過品牌形象設計、店面空間優化及產業升級導入，提升服務能量，進一步加速在地產業蛻變，營造舒適的「慢活」風格圈。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府近年以「慢」為台東獨有的城市調性，推廣台東風土、居民故事與生活日常，此次首度推出「慢東商號」作為串聯起在地的農產、物產，以及部落職人的智慧平台，讓大家看到臺東獨特的美好，打造一系列充滿地方日常生活感「療癒系」氛圍的慢生活店家，推動慢活與治癒為核心目標。縣府除協助店家再造，也推動產業轉型升級，以永續消費、數位化與在地產業鏈結為策略，鼓勵店家投入永續發展、結合地方特色，創造獨具一格的消費體驗。

台東縣財政及經濟發展處說明，年度成果展「2024慢東商號 - Golden Hours 最好的療癒時光」展示參與品牌形象設計的店家，包括向日葵藍染文創、拙園農莊、成功創生、森林一抹香、阿度的店，以及全新升級改造的伴山邀工坊複合式餐飲、海草手作健康輕食館、好時果子、米麻岸和烏龍院家庭食堂等，共10家在地店家攜手分享累積一整年的療癒能量，帶來充滿治癒感的沉浸式體驗。

財經處長章正文指出，透過在地品牌重塑與創新引導，幫助店家重新審視自身優勢並強化品牌亮點，不僅增進店家實質收入，更提升在地品牌競爭力。此次產業形象營造與店家再造計畫，為店家提供完整設計服務與轉型輔導，重新定位品牌形象、個性化品牌設計與空間優化，讓台東各地店家成為各具特色的亮點，並成為促進地方發展的力量。縣府期許透過這些努力，喚起大家的改變意識，共同推動地方經濟持續成長，創造區域經濟新契機。