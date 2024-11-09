台東好米收冬祭　祈福祭典11／9池上鄉福德宮登場

▲台東好米收冬祭隆重登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著豐收季節的到來，11月台東池上很熱鬧也很Hakka，第15屆「2024台東好米收冬祭」9日分別在「池上鄉福德宮」與「台東縣客家文化園區」隆重登場，縣府秘書長盧協昌表示，「傳統收冬祭慶典」是每年最重要儀式，今年再度回到幸福台九線的台東米倉-池上鄉辦理，更獨具意義，歡迎全國民眾到台東歡喜作客，共下來寮，品嚐在地口感絕佳、香氣豐富的好米以及體驗客家文化。

祭典儀式於上午9點展開，縣府秘書長盧協昌、客家委員會參事范雪景、池上鄉長林建宏、客家委員會委員彭歲玲、縣府民政處副處長高忠雲及各台東客家社團理事長等貴賓與近300位鄉親共襄盛舉。秘書長盧協昌提到，好米收冬祭為每年客家的大型活動，舉辦至今邁入15年，農民們一年辛勤的勞動，在每年歲末年冬穗結實滿滿的祝福，透過祈福祭典，敬天謝神外也慰勞一整年的汗水，更加盼以客家祭典精神為台灣祈福，祈福天佑眾生，祈求來年豐收平安。

上午在池上鄉福德宮熱鬧舉辦「祈福祭典」，全程採傳統客家完福祭典儀式進行，由福原國小學生擔任禮生，以客語吟誦疏文，歡慶今年土地豐收，並祈求來年風調雨順、五穀豐登。到場的民眾不僅能體驗客語祭典儀式，還有精彩、熱鬧的擲筊大賽，讓大家帶著祝福與禮品喜悅回家。

下午則在台東縣客家文化園區辦理「客家生活節」活動，現場除了在地客家團體精彩的演出外，還有充滿創意的客家文創市集、有趣的藍染和爆米香DIY體驗，以及寓教於樂的客語闖關活動。

民政處表示，收冬祭典是客家人歲末年終的重要節慶，更是一場凝聚社區與文化的盛會，也是農民一年辛勤耕作後最具意義的民俗活動。每逢歲末，稻穗飽滿時，透過祈福祭典，向上蒼感謝庇佑之意，更加盼以客家祭典精神為臺灣祈福，無論是面對自然災害，還是生活中的各種挑戰，都能平安度過難關。