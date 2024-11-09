台東數位科技教育學習成果展　點燃教育創新熱潮

▲台東數位科技教育學習成果展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於9日在台東縣立體育館舉辦「113年度數位科技利用教育學習成果展」，以「沉浸式探索 遨遊虛實間」為主題，展現台東在數位教育轉型的成果。台東縣長饒慶鈴表示，數位科技應用是教育方式改變，更是學習型態轉變，學生透過科技接觸更多元知識、進行自主學習，培養解決問題能力，為未來打下穩固基礎。

饒慶鈴說明，縣府在數位教育方面，提供硬體設備，透過教師數位能力培訓，運用科技進行教學。例如Ｅ化教師的培力與認證制度，鼓勵教師利用科技輔助教學，自111年參加認證的132人增至今年215人，增幅達6成，Ａ＋級老師提升3倍。也在此次展覽，由教師分享教學歷程與成果。

此外，縣府與台東大學合作推動教育大數據計畫，透過分析孩子的學習扶助測驗、期末共同評量國中會考成績，建置評量回應教學支持系統與學習成就預測系統，讓教師因材施教，用科技輔助為孩子提供更適性學習。

饒慶鈴強調，面對AI熱浪，未來將持續推動數位教育政策，與產業、學術界進行更密切合作，開創更多教育創新模式，像是與國際扶輪社、台東大學共同發展的智慧機器人科技課程與辦理全縣性智慧機器人競賽，以自主探究學習的STEAM PBL課程為起點，培養Y世代孩子6C關鍵能力。

此外，高雄扶輪社也贊助三百萬元，協助推動縣內STEAM教育，購置機器人、3D印表機、雷雕機、以及種子教師培訓計畫經費，饒慶鈴在開幕式頒贈感謝狀，由扶輪社執行長施富川代表接受，並頒發亮點學校、數位學習A+級E教師。

教育處指出，此次展出逾45個攤位，翻轉傳統教學模式。例如透過XR虛擬實境技術，讓學生在虛實之間體驗不同場景中的學習；AI技術與未來教室的建置，讓學生個性化學習，透過PBL專題探究，發揮想像力；科技中心與智創/控中心STEAM課程，透過設計思考與實作，培養孩子獨立思考、創新實踐能力。